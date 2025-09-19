Abhishek Malhan aka Fukra Insaan revealed makers decide Who Is In Top 7 And Bigg Boss 19 Kunickaa will be taken Top 7 क्या मेकर्स तय करते हैं कौन होगा टॉप 7? अभिषेक मल्हान ने खोली पोल, कहा- पूजा भट्ट की तरह 'बिग बॉस 19' में..., Tv Hindi News - Hindustan
क्या मेकर्स तय करते हैं कौन होगा टॉप 7? अभिषेक मल्हान ने खोली पोल, कहा- पूजा भट्ट की तरह 'बिग बॉस 19' में...

 हाल ही में आई टीआरपी लिस्ट में 'बिग बॉस 19'को 1.4 रेटिंग मिली है, जो काफी अच्छा है। ऐसे में अब बिग बॉस ओटीटी 2 फेम अभिषेक मल्हान ने 'बिग बॉस 19' के मेकर्स पर तंज कसा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 04:01 PM
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है। शो में टास्क को लेकर कंटेस्टेंट के बीच जमकर बवाल भी देखने को मिल रहा है। हर कोई जीत के आगे अपने रिश्ते तक को दांव पर लगा रहा है। हाल ही में आई टीआरपी लिस्ट में 'बिग बॉस 19'को 1.4 रेटिंग मिली है, जो काफी अच्छा है। ऐसे में अब बिग बॉस ओटीटी 2 फेम अभिषेक मल्हान ने 'बिग बॉस 19' के मेकर्स पर तंज कसा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

फुकरा इंसान ने मेकर्स के फैसले पर उठाए सवाल

दरअसल, बिग बॉस ओटीटी 2 फेम अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान ने बिग बॉस मेकर्स के फैसले पर सवाल उठाए हैं। अभिषेक ने अपने यूट्यूब लाइव के दौरान रियलिटी शो को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बताया कि कैसे मेकर्स खुद तक करते हें कि किस कंटेस्टेंट को कितने दिनों तक शो में रखना है और किसे कितनी जल्दी बाहर निकालना है। उन्होंने बताया, मेकर्स किरदारों के आधार पर कंटेस्टेंट्स का सफर तय करते हैं।

इस कंटेस्टेंट को मेकर्स ले जाएंगे टॉप 7 में

अभिषेक मल्हान ने उदाहरण देते हुए कहा, 'जैसे पूजा भट्ट जी को फिनाले तक धकेला गया, वैसे ही 'बिग बॉस 19' में मेकर्स कुनिका जी को भी टॉप 7 में ले जाएंगे।' उन्होंने नगमा मिराजकर के अनफेयर एविक्शन की भी कड़ी आलोचना की और इसे पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण बताया। आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी 2 में अभिषेक और एल्विश यादव के बीच कड़ी टक्कर थी। दोनों टॉप 2 में आ गए थे, लेकिन ट्रॉफी एल्विश अपने घर ले गए।

