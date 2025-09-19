क्या मेकर्स तय करते हैं कौन होगा टॉप 7? अभिषेक मल्हान ने खोली पोल, कहा- पूजा भट्ट की तरह 'बिग बॉस 19' में...

हाल ही में आई टीआरपी लिस्ट में 'बिग बॉस 19'को 1.4 रेटिंग मिली है, जो काफी अच्छा है। ऐसे में अब बिग बॉस ओटीटी 2 फेम अभिषेक मल्हान ने 'बिग बॉस 19' के मेकर्स पर तंज कसा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

फुकरा इंसान ने मेकर्स के फैसले पर उठाए सवाल दरअसल, बिग बॉस ओटीटी 2 फेम अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान ने बिग बॉस मेकर्स के फैसले पर सवाल उठाए हैं। अभिषेक ने अपने यूट्यूब लाइव के दौरान रियलिटी शो को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बताया कि कैसे मेकर्स खुद तक करते हें कि किस कंटेस्टेंट को कितने दिनों तक शो में रखना है और किसे कितनी जल्दी बाहर निकालना है। उन्होंने बताया, मेकर्स किरदारों के आधार पर कंटेस्टेंट्स का सफर तय करते हैं।