समर्थ और अभिषेक के रिश्ते में आई दरार, एक-दूसरे को अनफॉलो, क्या ईशा मालवीय हैं इसकी वजह?

'बिग बॉस 17' के घर में जहां पहले अभिषेक कुमार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ईशा मालवीय के साथ पहुंचे थे। वहीं, बाद में बतौर वाइल्डकार्ड ईशा के करंटे बॉयफ्रेंड समर्थ जुरेल ने भी एंट्री मारी थी। शो में अभिषेक और समर्थ के बीच काफी लड़ाई-झगड़े देखने को मिले।

'बिग बॉस 17' में बवाल मचा चुके अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। 'बिग बॉस' के घर में इन दोनों के बीच काफी विवाद देखने को मिला था। हाल ही में दोनों को एक म्यूजिक वीडियो में देखा गया और अब वह 'पति, पत्नी और पंगा' के सेट पर भी पहुंचे हैं। एक तरफ जहां फिर से अभिषेक और ईशा करीब आ रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ समर्थ जुरेल के रिश्ते अभिषेक संग बिगड़ते नजर आ रहे हैं। समर्थ ने अभिषेक को अनफॉलो कर दिया है।

एक-दूसरे को किया अनफॉलो 'बिग बॉस 17' के विवादों के बाद समर्थ जुरैल और अभिषेक कुमार के बीच काफी अच्छी दोस्ती देखने को मिली। दोनों 'लाफ्टर शेफ्स 2' में एक साथ नजर आए और उनके बीच गहरी दोस्ती नजर आई थी। वहीं, एक बार फिर से अभिषेक और ईशा मालवीय ने उनके साथ म्यूजिक वीडियो किया और उनके साथ हर जगह स्पॉट होने लगीं। उनके साथ रील्स बनाने लगीं। शायद ये बात समर्थ को अच्छी नहीं लगी। ऐसे में अब समर्थ और अभिषेक दोनों ने ही एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। सोशल मीडिया पर दोनों के ऐसा करने के पीछे की वजह ईशा को बताया जा रहा है। अभिषेक और समर्थ के इस फैसले से फैंस काफी दुखी हैं। 'लाफ्टर शेफ्स 2' में भी जब ईशा आई थीं तो दोनों उनसे मिलने से कतरा रहे थे। क्योंकि वह अपनी एक्स से नहीं मिलना चाह रहे थे।