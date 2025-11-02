Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAbhishek Bajaj Repeating History with 21 Year Old Ashnoor Kaur Alleges Ex Wife Akanksha Jindal
अभिषेक खेल रहे अशनूर संग 15 साल पुराना खेल? एक्स वाइफ ने लिखा- वो 21 साल की लड़की के साथ...

संक्षेप: Bigg Boss 19: अभिषेक बजाज और अशनूर कौर की जोड़ी हो सकता है कि लोगों को पसंद आ रही हो, लेकिन एक्टर की एक्स वाइफ की मानें तो वो अभिषेक पर्दे पर वही 15 साल पुराना खेल खेल रहे हैं।

Sun, 2 Nov 2025 10:55 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल का आरोप है कि वो घर के भीतर अच्छा होने का दिखावा कर रहे हैं और वही कर रहे हैं जो स्क्रीन पर देखकर लोगों को पसंद आएगा। आकांक्षा जिंदल ने बातों-बातों में अशनूर कौर को आगाह किया है और कहा है कि वो 21 साल की लड़की के साथ अपनी हिस्ट्री को स्क्रीन पर रिपीट होते देख पा रही हैं। आकांक्षा जिंदल ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शो का एक सीन साझा करते हुए एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात पब्लिक की है।

"वो सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करता है"

आकांक्षा जिंदल ने लिखा, "वो सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करता है और वही कहता है जो लोग सुनना चाहते हैं। वह जिंदगी भर सच्चाई छिपाता रहा है - यही असली वजह है कि हमने तलाक लिया। उसने मुझे और दूसरी लड़कियों को भी दुख पहुंचाया है।" बता दें कि आकांक्षा जिंदल इससे पहले भी अभिषेक बजाज पर धोखेबाजी का आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्कूल में अभिषेक ने उन्हें प्रपोज किया था और लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने शादी की थी।

अभिषेक बजाज 15 साल से खेल रहे वही खेल!

आकांक्षा जिंदल ने बताया था कि उनकी और अभिषेक बजाज की शादी तब टूटी जब वो एक्ट्रेस को कंट्रोल करने लग गए थे और उन्हें पता चला कि वो उन्हें धोखा दे रहे हैं। आकांक्षा जिंदल ने अपनी पोस्ट में लिखा, "वह सलमान सर के सामने झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाता। उसका अपनी उम्र और मैरिटल स्टेटस के बारे में झूठ बोलना दिखाता है कि वह कितना बड़ा झूठा है। नेशनल टीवी पर दर्शकों को गुमराह कर रहा है। अभिषेक का तरीका 15 सालों से नहीं बदला है, वह एक ही खेल खेल रहा है।"

अशनूर के साथ हिस्ट्री रिपीट कर रहे अभिषेक?

लेकिन इसके आगे अभिषेक बजाज की तलाकशुदा पत्नी आकांक्षा जिंदल ने जो लिखा, वो किसी के लिए भी कान खडे़ करने वाला हो सकता है। आकांक्षा ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, "घर के अंदर भी वह 21 साल की लड़की (अशनूर कौर) के साथ इतिहास को दोहरा रहा है। साफ है कि शर्म शब्द उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है।" आकांक्षा ने अपनी पोस्ट में साफ किया है कि वो बदला लेने या ड्रामा क्रिएट करने नहीं आई हैं, वो बस चाहती हैं कि सच सामने आए जैसे बाकी खिलाड़ियों के बारे में आता रहा है।

