अभिषेक खेल रहे अशनूर संग 15 साल पुराना खेल? एक्स वाइफ ने लिखा- वो 21 साल की लड़की के साथ...

संक्षेप: Bigg Boss 19: अभिषेक बजाज और अशनूर कौर की जोड़ी हो सकता है कि लोगों को पसंद आ रही हो, लेकिन एक्टर की एक्स वाइफ की मानें तो वो अभिषेक पर्दे पर वही 15 साल पुराना खेल खेल रहे हैं।

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल का आरोप है कि वो घर के भीतर अच्छा होने का दिखावा कर रहे हैं और वही कर रहे हैं जो स्क्रीन पर देखकर लोगों को पसंद आएगा। आकांक्षा जिंदल ने बातों-बातों में अशनूर कौर को आगाह किया है और कहा है कि वो 21 साल की लड़की के साथ अपनी हिस्ट्री को स्क्रीन पर रिपीट होते देख पा रही हैं। आकांक्षा जिंदल ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शो का एक सीन साझा करते हुए एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात पब्लिक की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

"वो सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करता है" आकांक्षा जिंदल ने लिखा, "वो सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करता है और वही कहता है जो लोग सुनना चाहते हैं। वह जिंदगी भर सच्चाई छिपाता रहा है - यही असली वजह है कि हमने तलाक लिया। उसने मुझे और दूसरी लड़कियों को भी दुख पहुंचाया है।" बता दें कि आकांक्षा जिंदल इससे पहले भी अभिषेक बजाज पर धोखेबाजी का आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्कूल में अभिषेक ने उन्हें प्रपोज किया था और लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने शादी की थी।

अभिषेक बजाज 15 साल से खेल रहे वही खेल! आकांक्षा जिंदल ने बताया था कि उनकी और अभिषेक बजाज की शादी तब टूटी जब वो एक्ट्रेस को कंट्रोल करने लग गए थे और उन्हें पता चला कि वो उन्हें धोखा दे रहे हैं। आकांक्षा जिंदल ने अपनी पोस्ट में लिखा, "वह सलमान सर के सामने झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाता। उसका अपनी उम्र और मैरिटल स्टेटस के बारे में झूठ बोलना दिखाता है कि वह कितना बड़ा झूठा है। नेशनल टीवी पर दर्शकों को गुमराह कर रहा है। अभिषेक का तरीका 15 सालों से नहीं बदला है, वह एक ही खेल खेल रहा है।"