अभिषेक बजाज की एक्स-वाइफ ने खोले चौंकाने वाले राज! क्यों आकांक्षा जिंदल ने 1.5 साल में लिया तलाक

Bigg Boss 19 Contestant Abhishek Bajaj Ex Wife Akanksha Jindal: अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने बताया कि शादी के बाद अभिषेक ने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। आकांक्षा ने बताया कि 9वीं क्लास में अभिषेक ने उन्हें प्रपोज किया था, और उन्होंने घरवालों से लड़कर एक्टर से शादी की थी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 11:55 AM
अभिषेक बजाज की एक्स-वाइफ ने खोले चौंकाने वाले राज! क्यों आकांक्षा जिंदल ने 1.5 साल में लिया तलाक

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' के चर्चित कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। अभिषेक बजाज की निजी जिंदगी के बारे में भले ही बिग बॉस में दर्शकों को खास पता नहीं चल पाया हो, लेकिन अब अभिषेक की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने खुद एक पॉडकास्ट में टीवी एक्टर के कई शॉकिंग राज खोल दिए हैं। अभिषेक की एक्स वाइफ आकांक्षा ने बताया कि उनकी अभिषेक से मुलाका कैसे हुई और आखिर ऐसा क्या हुआ कि महज 1.5 साल में यह शादी टूट गई।

9वीं क्लास में प्यार, घरवालों से लड़कर शादी

आकांक्षा जिंदल ने 'द विकी लालवानी शो' में बातचीत के दौरान बताया कि उनकी अभिषेक बजाज से मुलाकात 9वीं क्लास में हुई थी। उन दिनों आकांक्षा एक दुबली पतली सी लड़की थीं। आकांक्षा जिंदल ने कहा कि पता नहीं अभिषेक को उनमें क्या पसंद आया, लेकिन उन्होंने आकांक्षा को प्रपोज कर दिया। आकांक्षा को यह बात अच्छी लगती थी कि अभिषेक उनका बहुत ख्याल रखते थे। वक्त बीता और दोनों बड़े हो गए, लेकिन दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन चलता रहा।

जब हुआ अहसास कि नहीं चल पाएगी शादी

क्योंकि अभिषेक बजाज और आकांक्षा जिंदल अलग-अलग कम्यूनिटी से थे, तो ऐसे में दोनों के घरवाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। आकांक्षा ने अपने परिवार से लड़कर अभिषेक से शादी कर ली। लेकिन फिर उनके सामने ऐसी शॉकिंग चीजें आईं जिसके बाद उन्हें इस रिश्ते का भविष्य अंधेरे में नजर आने लगा। आकांक्षा ने बताया कि मुझे समझ आने लगा था कि यह रिश्ता नहीं चल पाएगा। आखिर में उस परिवार ने ही मेरा साथ दिया जिससे लड़कर मैंने अभिषेक से शादी की थी।

क्यों टूटा अभिषेक और आकांक्षा का रिश्ता?

आकांक्षा ने यह भी बताया कि शादी के बाद अभिषेक के राग-ढाग बदल गए थे और वह उन पर पाबंदियां लगाने लग गए थे। आकांक्षा ने बताया, "मेरा दिल टूटा था, मैं चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। जाहिर है उसने धोखा दिया था। मैं एक क्रएटिव इंसान हूं। मैं आज भी किताबें पढ़ती हूं। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं एक क्रिएटर बनना चाहती हूं। लेकिन मुझे उन चीजों को लेकर सपोर्ट नहीं किया गया। मुझसे कहा गया कि तुम्हें इस सबकी इजाजत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि शादी में 'इजाजत होने' या 'नहीं होने' का क्या मतलब है।"

आकांक्षा को धोखा दे रहे थे अभिषेक बजाज

आकांक्षा ने बताया कि वह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थीं इसलिए उन्हें अभिषेक के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया था। उन्होंने कहा, "मुझे कुछ स्क्रीनशॉट और चीजें मिली थीं। मैंने उनसे इस बारे में पूछा भी। बजाए जवाब देने के उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। फिर उसने मेरे ही खिलाफ सबूत ढूंढना और मुझे ही गलत ठहराने की कोशिश करना शुरू कर दिया। आपको सुअर के साथ भिड़ने की जरूरत नहीं है, आपके कपड़े गंदे होंगे और सुअर को बस मजा आएगा।" 2020 के बाद हमने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। आधिकारिक तौर पर अलग हो गए।

Bigg Boss 19

