योगिता ने होने वाली सास अर्चना पूरन सिंह को दिया सरप्राइज, परमीत सेठी बोले- गाड़ी साफ करने...

आर्यमन सेठी की गर्लफ्रेंड योगिता बिहानी ने अपनी होने वाली सास को एक तोहफा दिया। इस तोहफे पर आर्यमन और परमीत सेठी ने मजेदार रिएक्शन दिया। अर्चना पूरन सिंह को वो गिफ्ट काफी पसंद आया। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 08:05 AM
अर्चना पूरन सिंह और उनके बेटे आर्यमन सेठी दोनों अपने यूट्यूब चैनल पर काफी एक्टिव हैं। दोनों लोग अपने-अपने व्लॉग में फैमिली के साथ बिताए मजेदार पलों की झलक दिखाते हैं। आर्यमन के लेटेस्ट व्लॉग में अर्चना पूरन सिंह ने अपने बेटे से कहा आज आर्य व्लॉग्स नहीं। इसी व्लॉग में आर्यमन सेठी की गर्लफ्रेंड योगिता बिहानी ने अपनी होने वाली सास अर्चना पूरन सिंह को सरप्राइज दिया।

अर्चना के लिए तोहफा लाईं योगिता

आर्यमन के व्लॉग में पूरा परिवार नजर आया। योगिता बिहानी अपनी होने वाली सास के लिए तोहफा लेकर आती हैं। वीडियो में आर्यमान गर्लफ्रेंड योगिता से पूछते हैं कि वो क्या गिफ्ट लेकर आती हैं।अर्चना जैसे अपना गिफ्ट खोल रही होती हैं, आर्यमन कहते हैं- सास को घूस दी जा रही है।

तोहफा देख क्या बोले परमीत सेठी

योगित अपनी होने वाली सास के लिए दो ओवरसाइजड ऑफ शोल्डर टॉप्स लाईं। उन्होंने ये तोहफा ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अर्चना पूरन सिंह को तोहफा पसंद आता है। वो कहती हैं कि वो अभी ट्राई करेंगी। अर्चना पूरन सिंह का तोहफा देखकर परमीत कहते हैं- गाड़ी साफ करने का कपड़ा लगा। आर्यमन ने भी अपने पिता का साथ दिया।

योगिता ने इस व्लॉग में बताया कि डॉक्टर के क्लीनिक पर उनकी मुलाकात एक्ट्रेस वामिका गब्बी से हुई थी। योगित ने बताया कि वामिका ने उन्हें कहा कि वो उनके व्लॉग्स देती हैं। इस बात पर पूरा परिवार काफी खुश नजर आया।

archana puran singh

