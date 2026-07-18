18 दिन की डेटिंग के बाद शादी कर पछताई एक्ट्रेस, इंटिमेट पलों में मारपीट करता था पति

आज हम आपको टीवी की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिसने 5 साल तक अपनी शादी में मारपीट और हिंसा सही। उन्होंने बाद में पति को तलाक दिया। एक्ट्रेस ने बताया कि उनके पति को स्किजोफ्रेनिया था।वो इंटिमेट पलों में उनके साथ मारपीट करते थे।

टीवी की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिसने अपनी शादी में 5 साल तक हिंसा और मारपीट झेली। उन्होंने बताया कि उनके पति को स्किजोफ्रेनिया था। वो इंटिमेट पलों में उनके साथ मारपीट करते थे। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उनके नाम है ईवा ग्रोवर। ईवा ग्रोवर की शादी आमिर खान के सौतेले भाई हैदर अली खान से हुई थी। ईवा अपनी शादी के दिनों को याद करते हुए इमोशनल हो गईं।

एयरलाइन में कैबिन क्रू थे हैदर ईवा ने सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत में अपनी शादी और एक्स पति के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि हैदर अली खान दोहा की एक एयरलाइन में कैबिन क्रू में बात करते थे। उन्होंने हैदर अली की वो साइड देखी थी जहां वो बहुत अच्छे लोगों से बात करते थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शादी के बाद उनके साथ जो हुआ वो होगा।

18 दिन की डेटिंग के बाद एक्ट्रेस ने की थी शादी ईवा ने बताया कि दोनों ने एक दूसरे को केवल 18 दिनों तक डेट किया था। 19वें दिन पर हैदर खान ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। ईवा ने बताया कि उन्हें पता था क्योंकि हैदर दूसरे धर्म से आते हैं, इसलिए उनकी मां उनकी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगी। उन्होंने घर से भागकर हैदर से शादी की थी। जब वो शादी के बाद अपनी मां के पास गई थीं, तो उन्होंने काफी निराशा हुई थीं और बेटी से अपना रिश्ता खत्म करने का मन बना लिया था।

इंटिमेट पलों में पति करता था मारपीट सिद्धार्थ कनन ने इसके बाद ईवा से पूछा कि शादी के कितने दिन बाद उनके साथ हिंसा और मारपीट होने लगी। इसपर ईवा ने बताया कि उनके एक्स पति को स्किजोफ्रेनिया था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। ईवा ने बताया कि जब भी दोनों के बीच कुछ इंटिमेट पल होते थे, तो हैदर काफी ज्यादा हिंसक हो जाते थे। उनके साथ मारपीट करते थे। उन्हें ऐसा करके शायद अच्छा लगता था।

सास-ससुर ने भी अपने बेटे से किया था सवाल ईवा ने कहा कि उन्हें लगने लगा था कि उनमें ही कुछ कमी है। ईवा ने कहा कि वो इस बारे में किससे बात करतीं, उन्हें समझ में नहीं आता था। ईवा ने बताया कि उनके शरीर पर निशान होते थे। ईवा ने बताया कि उनके सास-ससुर ने भी अपने बेटे के सामने रोते हुए पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं।

प्रोड्यूसर्स के साथ संबंध बनाने का डाला दवाब इतना ही नहीं ईवा ने ये भी हैरान करने वाला खुलासा किया कि हैदर उन्हें दूसरे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ संबंध बनाने का दवाब डालते थे ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम मिले और घर में पैसे आ सकें। ईवा ने कहा जब उनपर इस चीज का दवाब डाला गया, उस वक्त उनके लिए सब खत्म हो गया था।