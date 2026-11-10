90 के दशक का दूरदर्शन का वो शो जो सब पर पड़ गया था भारी, एक्ट्रेस की बिंदी ने तो दर्शकों को…
आज हम आपको दूरदर्शन के एक ऐसे शो के बारे में बताने वाले हैं जो 90 के दशक के कई शोज पर भारी पड़ गया था। इस शो की लीड एक्ट्रेस ने तो घर-घर अपनी जगह बना ली थी।
दूरदर्शन के कई ऐसे शो थे जिन्होंने दर्शकों का ना सिर्फ दिल जीता था बल्कि इनके किरदारों ने घर-घर में अपनी जगह बना ली थी। अब हम आपको दूरदर्शन के ही एक ऐसे शो के बारे में बताने वाले हैं जिसने 90 के दशक में अपनी एक अलग छाप छोड़ दी थी। इतना ही नहीं इस शो ने कई बाकी शोज तक को बड़ा कॉम्पटीशन दिया था।
मंदिरा बेदी थीं लीड रोल में
जिस शो की हम बात कर रहे हैं वो 1994 में आया था। शो में मंदिरा बेदी लीड रोल में थीं। मंदिरा ने इसमें पत्रकार का किरदार निभाया था। यह शो दोपहर में 2.30 बजे आता था और जब ये शो आता था तो दर्शक खासकर महिलाएं इसे देखने के लिए सारा काम छोड़कर बैठ जाती थीं। इस शो को लेकर जबरदस्त क्रेज था। बच्चे भी स्कूल से धर आकर इस शो को देखते थे।
क्या थी शो की स्टोरी
शो की स्टोरी एक पत्रकार की थी जो अपनी मां के साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेती है। उसका बदला एक बड़े परिवार से था। उसका मकसद होता है कि वह अपनी मां तुलसी के साथ हुए दुष्कर्म का सच सबके सामने लेकर आने की कोशिश करती है। इस शो में जबरदस्त सस्पेंस था और दर्शक हर अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड रहता था।
क्या है शो का नाम
जिस शो की यहां बात हो रही है उसका नाम है शांति। शांति शो को आदि पोचा ने डायरेक्ट किया था और इसमें मंदिरा के अलावा मोहिनी शर्मा, राजेश तायलांग, अमित बहल, अनूप सोनी, यतिन कार्येकर, अमर तलवार भी थे।
मंदिरा बेदी की बिंदी थी काफी चर्चा में
बता दें कि मंदिरा को इस शो से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। शो में उनकी बिंदी काफी चर्चा में आई थी। वह शो में एक तीर वाली बिंदी लगाती थीं और उनकी ये बिंदी इतनी पॉपुलर हुई थी कि मार्केट में भी फिर ऐसी बिंदी आने लगी थीं और महिलाएं भी उन्हें यूज करती थीं। यह शो लगभग 4 साल तक चला थ और इसके 780 एपिसोड्स आए थे।
कैसे मंदिरा को ऑफर किया था ये शो
बता दें कि मंदिरा का कोई एक्टिंग बैकग्राउंड नहीं था। वह प्रहलाद कक्कड़ की एडवरटाइजिंग एजेंसी में इंटर्न थीं जहां डायरेक्टर आदि ने उन्हें स्पॉट किया और ऑडिशन के लिए पूछा। मंदिरा को इस शो के लिए 30 हजार रुपये मिले थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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