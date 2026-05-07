TRP रेस में सबसे नीचे ये 5 शोज, 9 है एक सीरियल की IMDb रेटिंग

हर हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते की भी टीआरपी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस हफ्ते कौन से पांच शोज की रेटिंग सबसे कम है, इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। लिस्ट में सबसे नीचे एक डॉक्टर दो जिंदगियां है।

टीवी की दुनिया में कौन सा शो अच्छा कर रहा है, कौन सा शो अच्छा नहीं कर रहा है, इसका पता हर हफ्ते जारी की जाने वाली टीआरपी लिस्ट से चलता है। हर हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते की भी टीआरपी लिस्ट ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने जारी कर दी है। इस लिस्ट में टॉप से बॉटम तक के शोज बताए गए हैं। हम आपको 5 सबसे कम टीआरपी वाले हिंदी सीरियल्स और उनकी स्टोरीलाइन बता रहे हैं।

हुई गुम यादें: एक डॉक्टर दो जिंदगियां: लिस्ट में सबसे नीचे (30वें नंबर पर) हुई गुम यादें: एक डॉक्टर दो जिंदगियां हैं। शो की इसी साल शुरुआत हुई है। शो सोनी सब और सोनी लिव पर आता है। यह एक मेडिकल फैमिली ड्रामा शो है। शो की कहानी की बात करें तो ये कहानी है डॉक्टर देव की जिसकी 8 साल की याददाश्त चली गई है। इसके बाद, उसकी एक्स वाइफ डॉक्टर सृष्टि उसके अस्पताल और उसके बच्चों की जिम्मेदारी लेती है। शो की आईएमडीबी रेटिंग 9 है। शो की टीआरपी 0.5 है। हुई गुम यादें: एक डॉक्टर दो जिंदगियां पिछले हफ्ते 29 नंबर पर था।

दो दुनिया एक दिल: लिस्ट में इस हफ्ते 29वें नंबर पर इसी साल शुरू हुआ शो दो दुनिया एक दिल है। यह एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है। सीरीज की कहानी की बात करें तो ये कहानी है एक ऐसे टेक विजनरी शिवाय की कहानी है जो एक बड़े स्कैम का शिकार हो जाता है। स्कैम का शिकार होने के बाद शिवाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दूरी बना लेते हैं। लेकिन शिवाय की जिंदगी तब बदलती है जब उसे एक प्रसिद्ध डिजिटल इन्फ्लुएंसर आध्या से प्यार हो जाता है। शो की टीआरपी 0.6 है। इस शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.9 है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 27 पर था। इस शो को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

इंडियन आइडल 16: लिस्ट में 28वें नंबर पर इंडियन आइडल 16 है। शो में श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी और बादशाह जज की भूमिका में हैं। इंडियन आइडल एक सिंगिंग रियलिटी शो है। शो को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। शो की टीआरपी 0.6 रिकॉर्ड की गई है।

तारा: लिस्ट में 27वें नंबर पर स्टार प्लस का शो तारा है। इस शो की कहानी की बात करें तो यह एक वर्किंग क्लास लड़की और एक अमीर परिवार के लड़के की लव स्टोरी है। शो में क्रुशाल आहूजा और कनिका कपूर लीड रोल में हैं। शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। पिछले हफ्ते ये शो 28 नंबर पर था। शो की टीआरपी 0.6 रिकॉर्ड की गई है।