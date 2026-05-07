TRP रेस में सबसे नीचे ये 5 शोज, 9 है एक सीरियल की IMDb रेटिंग
हर हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते की भी टीआरपी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस हफ्ते कौन से पांच शोज की रेटिंग सबसे कम है, इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। लिस्ट में सबसे नीचे एक डॉक्टर दो जिंदगियां है।
टीवी की दुनिया में कौन सा शो अच्छा कर रहा है, कौन सा शो अच्छा नहीं कर रहा है, इसका पता हर हफ्ते जारी की जाने वाली टीआरपी लिस्ट से चलता है। हर हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते की भी टीआरपी लिस्ट ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने जारी कर दी है। इस लिस्ट में टॉप से बॉटम तक के शोज बताए गए हैं। हम आपको 5 सबसे कम टीआरपी वाले हिंदी सीरियल्स और उनकी स्टोरीलाइन बता रहे हैं।
हुई गुम यादें: एक डॉक्टर दो जिंदगियां: लिस्ट में सबसे नीचे (30वें नंबर पर) हुई गुम यादें: एक डॉक्टर दो जिंदगियां हैं। शो की इसी साल शुरुआत हुई है। शो सोनी सब और सोनी लिव पर आता है। यह एक मेडिकल फैमिली ड्रामा शो है। शो की कहानी की बात करें तो ये कहानी है डॉक्टर देव की जिसकी 8 साल की याददाश्त चली गई है। इसके बाद, उसकी एक्स वाइफ डॉक्टर सृष्टि उसके अस्पताल और उसके बच्चों की जिम्मेदारी लेती है। शो की आईएमडीबी रेटिंग 9 है। शो की टीआरपी 0.5 है। हुई गुम यादें: एक डॉक्टर दो जिंदगियां पिछले हफ्ते 29 नंबर पर था।
दो दुनिया एक दिल: लिस्ट में इस हफ्ते 29वें नंबर पर इसी साल शुरू हुआ शो दो दुनिया एक दिल है। यह एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है। सीरीज की कहानी की बात करें तो ये कहानी है एक ऐसे टेक विजनरी शिवाय की कहानी है जो एक बड़े स्कैम का शिकार हो जाता है। स्कैम का शिकार होने के बाद शिवाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दूरी बना लेते हैं। लेकिन शिवाय की जिंदगी तब बदलती है जब उसे एक प्रसिद्ध डिजिटल इन्फ्लुएंसर आध्या से प्यार हो जाता है। शो की टीआरपी 0.6 है। इस शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.9 है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 27 पर था। इस शो को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
इंडियन आइडल 16: लिस्ट में 28वें नंबर पर इंडियन आइडल 16 है। शो में श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी और बादशाह जज की भूमिका में हैं। इंडियन आइडल एक सिंगिंग रियलिटी शो है। शो को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। शो की टीआरपी 0.6 रिकॉर्ड की गई है।
तारा: लिस्ट में 27वें नंबर पर स्टार प्लस का शो तारा है। इस शो की कहानी की बात करें तो यह एक वर्किंग क्लास लड़की और एक अमीर परिवार के लड़के की लव स्टोरी है। शो में क्रुशाल आहूजा और कनिका कपूर लीड रोल में हैं। शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। पिछले हफ्ते ये शो 28 नंबर पर था। शो की टीआरपी 0.6 रिकॉर्ड की गई है।
झनक: लिस्ट में 26वें नंबर पर स्टार प्लस का शो झनक है। झनक की स्टोरीलाइन की बात करें तो ये कहानी है ऋषि और झनक के प्यार की। शो की करंट स्टोरीलाइन की बात करें तो झनक प्रेग्नेंट है। इस बात पर ऋषि ने झनक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शो की टीआरपी 0.6 रिकॉर्ड की गई है। शो की आईएमडीबी 4.4 है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 25 पर था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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