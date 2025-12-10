Bigg Boss 19: 'एक हफ्ते में काला जादू का असर...', तान्या ने बसीर के ब्लैक मैजिक वाले आरोप पर दिया जवाब
'बिग बॉस 19' से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें तान्या मित्तल, बसीर अली की तस्वीर पर हाथ फेरती और कुछ बोलती नजर आई थीं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई थी कि तान्या, बसीर अली पर काला जादू कर रही थीं।
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' सफर गौरव खन्ना के विनर बनने के साथ ही खत्म हो चुका है। टॉप 5 फाइनलिस्ट में अमाल मलिक, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे नाम शामिल है। ऐसे में शो खत्म होने के बाद से तान्या लगातार सुर्खियों में इसी बीच अब तान्या का एक इंटरव्यू सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने खुद के काला जादू करने करने वाली कॉन्ट्रोवर्सी पर खुलकर बोला।
क्या है काला जादू वाला विवाद
वहीं, बसीर ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि जब वो ऐसा कर रही थी और अचानक मैं पीछे से आ गया तो वो तान्या घरबरा गई थी। मेरे पूछने पर कि ये क्या कर रही हो, इस पर उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही देख रही थी अच्छे लग रहे हो तस्वीर में।
काला जादू करने पर तान्या ने किया रिएक्ट
वहीं, अब तान्या ने शो से बाहर आने के बाद काला जादू करने पर रिएक्ट किया। तान्या ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा, 'उन पर जो काला जादू हुआ था वो खत्म हो गया क्या? तो काला जादू क्या कोई ड्यूरेशन होता है कि एक हफ्ते दो हफ्ते ही रहेगा। तुम लोग पूरी पढ़ाई कर के आओ और फिर मुझे सिखाओ। अगर मैंने तस्वीर छूकर काला जादू किया था और वो सफल थ तो बाहर आते ही निकल कैसे गया। क्या उसने अपने ऊपर नींबू-मिर्ची टांग ली थी। ये पूरा एक प्रॉसेस होता है कि काला जादू करेंगे कि आखिरी सांस तक बसीर बाबू बोले तान्या-तान्या-तान्या ही करेगा। तो मैं इस लेवल का करूंगी छोटा नहीं बड़ा ही करूंगी।'
