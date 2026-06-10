'ये बहुत डरावना है', 370 रुपये की बिरयानी विवाद पर बोलीं आयशा खान, कहा- महिला के शरीर पर हक...
एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट आयशा खान ने 370 रुपये बिरयानी विवाद के बीच अपनी राय सामने रखी है। उन्होंने कहा कि उस लड़के के कमेंट पर जिस तरह हर आदमी हंस रहा था, वो बहुत डरावना है।
सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से प्रणित मोरे के एक शो की वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल, वीडियो में शो में आए शख्स ने महिलाओं को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस टिप्पणी पर प्रणित मोरे समेत वहां बैठे लोग हंसते नजर आए। सोशल मीडिया पर इस वजह से प्रणित मोरे और उस लड़के की आलोचना भी हो रही है। उस लड़के ने कहा था कि उसने डेट पर लड़की को 370 रुपये की बिरयानी खिलाई थी, वो वसूलेगा तो है ही। ये वीडियो जैसे-जैसे वायरल हो रहा है, सेलेब्स भी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब इस कड़ी में आयशा खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
बिरयानी विवाद पर क्या बोलीं आयशा खान?
एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट आयशा खान ने अपने इंस्टाग्राम पर वो वायरल वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इस बात पर, वहां बैठे हर कोई आदमी हंस रहा था, ये कितना डरावना है। आयशा ने कहा कि हमें जितना गुस्सा होना चाहिए, हम उतने गुस्सा नहीं हैं।
आयशा ने कहा- ये डरावना है
आयशा ने लिखा- जिस तरह से उस कमरे में बैठा हर आदमी हंस रहा है, ये देखने में भी कितना डरावना है, जिस तरह होस्ट हंस रहा है, ये फैक्ट कि इस रील को पोस्ट करने से पहले इसपर सोचा गया होगा और फिर भी इसे पोस्ट किया गया, ये डरावना है। जो हुआ है, उस पर हमें जितना गुस्सा होना चाहिए, हम उतना गुस्सा नहीं हैं।
आयशा ने पूछा ये सवाल
आयशा ने आगे लिखा- आप एक डेट पर गए, 370 रुपये खर्च किए और आपको लगा कि महिला के शरीर पर आपका हक है? हम कहां जा रहा हैं? क्या दिक्कत है?
एल्विश यादव ने भी विवाद पर किया रिएक्ट
आयशा खान के अलावा एल्विश यादव, कुशा कपिला और तमाम सेलेब्स ने इस वीडियो पर रिएक्ट किया है। सभी ने इस वीडियो पर आपत्ति जताई है। इस पूरे विवाद पर प्रणित मोरे ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। विवाद को बढ़ता देख प्रणित मोरे ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है।
चली गई लड़के की नौकरी
बता दें, 370 रुपये वसूलने वाली बात कहकर विवाद में आए लड़के का नाम हिमांशु जांगड़ा है। हिमांशु जांगड़ा गुरुग्राम के रहने वाले हैं। इस विवाद में फंसने के बाद हिमांशु की नौकरी भी चली गई है। हिमांशु ने भी सोशल मीडिया पर अपने कमेंट को लेकर माफी मांगी है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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