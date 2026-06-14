370 रुपए की बिरयानी विवाद में प्रणित मोरे को मिला कुनिका सदानंद का सपोर्ट, बोलीं-तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं
स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे 370 की बिरयानी विवाद में फंसे हुए हैं। अब उन्हें बिग बॉस में उनकी साथी कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद का सपोर्ट मिल गया है। कुनिका ने हाल में उनके पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए प्रणित के संस्कारों की तारीफ की है।
स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे इन दिनों 370 की बिरयानी विवाद में फंसे हुए हैं। आम लोगों के साथ एंटरटेनमेंट जगत के लोगों ने भी उन्हें ट्रोल किया है। इस पूरे विवाद में अब कुनिका सदानंद भी सामने आई हैं और उन्होंने प्रणित के समर्थन में बात कहीं है। इस विवाद में प्रणित को सपोर्ट करने वाली कुनिका पहली शख्स हैं। उन्होंने हाल में कहा कि उन्हें दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। साथ ही ये उनके संस्कारों को अच्छा बताया है।
कुनिका का प्रणित को मिला सपोर्ट
इस पूरे विवाद के बाद प्रणित मोरे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि वो इसी लायक हैं। लेकिन वो अपनी गलतियों पर काम करेंगे, खुद को सुधारेंगे, जोक्स में भी बदलाव लाएंगे। इसलिए वो बस एक मौका चाहते हैं। प्रणित के इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए कुनिका सदानंद ने प्रणित की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपनी गलती की जिम्मेदारी ली है।
कुनिका ने कहा अच्छे संस्कार
कुनिका ने प्रणित के पोस्ट पर एक लंबा कमेंट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, गलतियां तो हर कोई करता है, लेकिन उन्हें मानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। प्रणित तुम एक अच्छे लड़के हो और तुम्हारे संस्कार भी अच्छे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, रोस्टिंग या क्राउड वर्क के दौरान इंसान बहक सकता है। खासकर एक एंटरटेनर के तौर पर, जब आप लोगों को रिएक्ट करते और हंसते हुए देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि लोग तुम्हें माफ कर देंगे, और मुझे यह भी उम्मीद है कि महिलाओं/लड़कियों के प्रति लोगों का नज़रिया बदलेगा। तुम इस पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही सोच की वजह नहीं थे; तुम तो बस उन बहुत से लोगों में से एक थे जिन्हें यह सोच पीढ़ियों से चली आ रही महिलाओं को सिर्फ एक 'वस्तु' समझने की आदत से मिली थी। भगवान तुम्हारा अच्छा करे, मुझे यकीन है कि तुम शानदार कंटेंट के साथ वापसी करोगे। मज़बूत रहो और सोच-समझकर काम करो।’
पूरा विवाद
बता दें, हाल में प्रणित मोरे के स्टैंडअप कॉमेडी शो से एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी। ये एपिसोड क्राउड वर्क पर था और तभी ऑडियंस में बैठे हिमांशु जांगरा नाम के शख्स ने 370 रुपए की बिरयानी का वाली बात कही। हिमांशु के मुताबिक उन्होंने अपनी फीमेल फ्रेंड पर डेट के दौरान 370 रुपए खर्च किए थे और इसका उन्हें रिटर्न चाहिए था। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद प्रणित को ट्रोल किया जाने लगा। हिमांशु को नौकरी से निकाले जाने की भी खबर है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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