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दूरदर्शन का वो शो, जिसके सेट पर 52 लोग जिंदा जल गए और हीरो को करानी पड़ी 70 से ज्यादा सर्जरी

By Priti Kushwaha
लाइव हिन्दुस्तान
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32 साल पहले एक बिग बजट धारावाहिक की शूटिंग के दौरान एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ, जिसने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया।

The Sword of Tipu Sultan
इस शो के सेट पर गई 52 जान

बड़े पर्दे से की तरह ही भारतीय टेलीविजन का इतिहास भी उतना ही शानदार रहा है। टीवी पर कई ऐसे शोज आए, जिन्होंने सालों तक अपनी धाक जमाई। लेकिन वहीं एक ऐसा टीवी शो भी है, जिसे काफी 'मनहूस' माना जाता है। इस शो के सेट पर ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसे याद करके आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो दौर था जब तकनीक और सुरक्षा के इंतजाम आज के हिसाब जितने पुख्ता नहीं हुआ करते थे। इसी दौर में करीब 32 साल पहले एक बिग बजट धारावाहिक की शूटिंग के दौरान एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ, जिसने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इस हादसे ने एक-दो नहीं बल्कि पूरे 52 लोगों की जान चली गई थी। आइए जानते हैं वो कौन सा शो था?

साल 1990 में हुआ था प्रसारित

दरअसल हम जिस शो की बात कर रहे हैं उसका नाम है 'द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान'। यह 90 के दशक का एक बेहद भव्य और ऐतिहासिक शो था। इस शो को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। इस शो के निर्माता, निर्देशक और मुख्य अभिनेता खुद मशहूर फिल्ममेकर संजय खान थे। उनके साथ शो में अनंत महादेवन,दीपिका चिखलिया और शहबाज खान जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे थे। 'द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान' शो दूरदर्शन पर 25 फरवरी 1990 से 14 अप्रैल 1991 तक प्रसारित हुआ था।

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8 फरवरी का वो दिन जो बना सबसे डरावना

हालांकि, ये शो अपनी सफलता से कहीं ज्यादा अपने साथ हुए भयानक हादसे के लिए याद किया जाता है। 8 फरवरी 1989 का वह दिन इस शो की पूरी टीम के लिए 'मनहूस' और डरावना साबित हुआ। इस शो की शूटिंग कर्नाटक के मैसूर में स्थित प्रसिद्ध प्रीमियर स्टूडियो में चल रही थी। एक बड़े सीन को फिल्माने की तैयारी चल रही थी, तभी अचानक आग लग गई। हर तरफ अफरा-तफरी मच गई। स्टूडियो के अंदर वेंटिलेशन का कोई इंतजाम नहीं था। साथ ही सेट पर ज्वलनशील सामग्रियों जैसे आतिशबाजी (पटाखे) मौजूदगी थे, जिसके कारण आग ने चंद मिनटों में ही विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया।

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करीब 52 लोगों की मौत, हीरो को करानी पड़ी 70 से ज्यादा सर्जरी

सेट पर आग इतनी भयानक थी कि वहां मौजूद लोगों को समझने और संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस दर्दनाक हादसे में 52 से ज्यादा लोगों की झुलसकर मौत हो गई थी, जिनमें कई जूनियर कलाकार, तकनीशियन और क्रू मेंबर्स शामिल थे। वहीं, मुख्य मेल लीड एक्टर व निर्देशक संजय खान गंभीर रूप से झुलस गए थे और उन्हें 13 महीने अस्पताल में रहकर 70 से ज्यादा सर्जरी करानी पड़ी थीं। उन्होंने हार नहीं मानी और ठीक होने के बाद शो को पूरा किया।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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