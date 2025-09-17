2001 Hindi TV serial Was supposed to end in 40 episodes later beat kyunki saas bhi kabhi bahu thi in TRP became superhit 40 एपिसोड में बंद होने वाले इस सीरियल ने पूरे किए थे 179 एपिसोड्स, 'क्योंकि सास भी…' को छोड़ा था पीछे, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवी2001 Hindi TV serial Was supposed to end in 40 episodes later beat kyunki saas bhi kabhi bahu thi in TRP became superhit

40 एपिसोड में बंद होने वाले इस सीरियल ने पूरे किए थे 179 एपिसोड्स, 'क्योंकि सास भी…' को छोड़ा था पीछे

आज हम आपको उस पॉपुलर हिंदी टीवी सीरियल के बारे में बता रहे हैं जो जब शुरू हुआ था तो 40 एपिसोड्स में बंद होने वाले था, लेकिन बाद में शो ने 100 से ज्यादा एपिसोड्स पूरे किए और दो हफ्तों के लिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी को टीआरपी के मामले में पीछे छोड़ा था। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 01:12 PM
share Share
Follow Us on
40 एपिसोड में बंद होने वाले इस सीरियल ने पूरे किए थे 179 एपिसोड्स, 'क्योंकि सास भी…' को छोड़ा था पीछे

आज हम आपको साल 2001 में रिलीज हुए उस हिंदी टीवी सीरियल के बारे में बता रहे हैं जो जब शुरू हुआ था तो अपनी खराब परफॉर्मेंस के चलते 40 एपिसोड्स में ही बंद होने वाला था। हालांकि, बाद में इस सीरियल की कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया कि सीरियल 5 साल तक प्रसारित हुआ और दो हफ्तों के लिए सीरियल ने उस वक्त के सुपरहिट सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी को टीआरपी के मामले में पीछे छोड़ा था।

पांच साल तक टीवी पर प्रसारित हुआ था शो

इस सीरियल में वरुण बडोला अहम भूमिका में नजर आए थे। क्या आप पहचान पाए इस टीवी सीरियल का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस टीवी सीरियल का नाम है देस में निकला होगा चांद। यह सीरिलयल साल 2001 से 2005 तक प्रसारित हुआ था।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी को टीआरपी के मामले में छोड़ा था पीछे

देस में निकला होगा चांद के बारे में वरुण बडोला ने एक पुराने इंटरव्यू में डिजिटल कमेंट्री से खास बातचीत के दौरान बात करते हुए बताया था कि वो एक ऐसा शो था जो शायद 40-44 एपिसोड में बंद होने वाला था। उन्होंने बताया कि 80वें एपिसोड के आसपास जब वो ये शो छोड़ रहे थे तब उस शो की टीआरपी ने करीब हफ्ते या दो हफ्ते के लिए उस वक्त के नंबर 1 शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी को टीआरपी के मामले में पीछे छोड़ दिया था।

वरुण के साथ नजर आई थीं संगीता घोष

देश में निकला होगा चांद की बात करें तो इस शो में वरुण बडोला के साथ संगीता घोष नजर आई थीं। इस सीरियल में दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था। शो की शूटिंग में इंटरनेशनल लोकेशन भी दिखाई गई थीं। इस शो ने 179 एपिसोड्स पूरे किए थे।

TV Show

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।