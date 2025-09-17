40 एपिसोड में बंद होने वाले इस सीरियल ने पूरे किए थे 179 एपिसोड्स, 'क्योंकि सास भी…' को छोड़ा था पीछे

आज हम आपको उस पॉपुलर हिंदी टीवी सीरियल के बारे में बता रहे हैं जो जब शुरू हुआ था तो 40 एपिसोड्स में बंद होने वाले था, लेकिन बाद में शो ने 100 से ज्यादा एपिसोड्स पूरे किए और दो हफ्तों के लिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी को टीआरपी के मामले में पीछे छोड़ा था।

पांच साल तक टीवी पर प्रसारित हुआ था शो इस सीरियल में वरुण बडोला अहम भूमिका में नजर आए थे। क्या आप पहचान पाए इस टीवी सीरियल का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस टीवी सीरियल का नाम है देस में निकला होगा चांद। यह सीरिलयल साल 2001 से 2005 तक प्रसारित हुआ था।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी को टीआरपी के मामले में छोड़ा था पीछे देस में निकला होगा चांद के बारे में वरुण बडोला ने एक पुराने इंटरव्यू में डिजिटल कमेंट्री से खास बातचीत के दौरान बात करते हुए बताया था कि वो एक ऐसा शो था जो शायद 40-44 एपिसोड में बंद होने वाला था। उन्होंने बताया कि 80वें एपिसोड के आसपास जब वो ये शो छोड़ रहे थे तब उस शो की टीआरपी ने करीब हफ्ते या दो हफ्ते के लिए उस वक्त के नंबर 1 शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी को टीआरपी के मामले में पीछे छोड़ दिया था।