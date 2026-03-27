ट्रेन में शूट हुआ दूरदर्शन के इस सीरियल का लगभग हर एपिसोड, 7.3 है IMDb रेटिंग
TV Serial Shot in Train: दूरदर्शन पर कई ऐसे शोज आए जो आज के वक्त में भी याद किए जाते हैं। ऐसा ही दूरदर्शन का एक शो था जिसका ज्यादातर हिस्सा भारतीय रेलवे की सबसे लंबी जर्नी करने वाली ट्रेनों में से एक में शूट हुआ था।
दूरदर्शन इंडियन टीवी के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। दूरदर्शन पर कई ऐसे शोज टेलीकास्ट हुए जिनकी लोग आज तक बात करते हैं। एक वक्त था जब दूरदर्शन के शोज ही लोगों के मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। आज हम आपको दूरदर्शन के एक ऐसे ही ट्रेवल शो के बारे में बता रहे हैं जिसमें बॉलीवुड के कई दिग्गज चेहरे नजर आए थे। इस सीरियल की खास बात ये थी कि इस सीरियल की ज्यादातर शूटिंग भारतीय रेलवे की सबसे लंबी जर्नी करने वाली ट्रेनों में से एक में शूट हुआ था।
क्या है 15 एपिसोड वाले इस सीरियल का नाम?
हम जिस शो की बात कर रहे हैं उस शो का नाम है यात्रा। यात्रा दूरदर्शन पर साल 1986 में प्रसारित हुआ था। इस सीरियल में कुल 15 एपिसोड्स थे। जिस वक्त ये सीरियल रिलीज हुआ था इसे काफी पसंद किया गया था। दूरदर्शन के इस सीरियल को श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था।
ट्रेन में हुई थी सीरियल की शूटिंग
दूरदर्शन के शो यात्रा की शूटिंग हिमसागर एक्सप्रेस और त्रिपुरा एक्सप्रेस में हुई थी। हिमसागर एक्सप्रेस, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी जर्नी करने वाली ट्रेनों में से एक है। हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी (TN) और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली ट्रेन है।
यात्रा शो की कास्ट
श्याम बेनेगल के शो की कास्ट की बात करें तो इस शो में ओम पुरी, नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, ईला अरुण, राजेंद्र गुप्ता, मोहन गोखले और हिमानी शिवपुरी जैसे कलाकार नजर आए थे। ओमपुरी की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड में बहुत नाम कमाया। उनकी गिनती बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स में की जाती है। ओम पुरी का निधन साल 2017 में हुआ था। नीना गुप्ता की बात करें तो वो आज भी बॉलीवुड में काफी एक्टिव हैं। नीना गुप्ता बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक हैं। हाल ही में नीना गुप्ता अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा में नजर आई थीं।
कितनी है इस शो की आईएमडीबी रेटिंग?
यात्रा शो की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। अगर आप आज की डेट में ये सीरियल देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर इसके एपिसोड्स मिल जाएंगे। इस सीरियल के प्लॉट की बात करें तो सीरियल में दो लंबी ट्रेन यात्राएं दिखाई गई हैं जहां अलग-अलग लोग अपनी-अपनी कहानियां एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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