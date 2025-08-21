TV Actress Hunar Hali marriage has broken down irretrievably due to serious differences हुनर हाली का हो रहा है तलाक, वकील ने कहा– अब सुलह की गुंजाइश नहीं, Entertainment Hindi News - Hindustan
TV Actress Hunar Hali marriage has broken down irretrievably due to serious differences

हुनर हाली का हो रहा है तलाक, वकील ने कहा– अब सुलह की गुंजाइश नहीं

Hunar Hali Mayank Gandhi: हुनर हाली ‘बिग बॉस 19’ का हिस्सा बनने वाली थीं, लेकिन तलाक की कार्यवाही के चलते उन्होंने ‘बिग बॉस 19’ न करने का फैसला लिया है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 10:12 PM
टीवी एक्ट्रेस हुनर हाली की शादीशुदा जिंदगी में उथल-पुथल अब खुलकर सामने आ गई है। एक्ट्रेस की वकील सना रईस खान ने साफ कहा है कि उनकी शादी अब पूरी तरह से टूट चुकी है और रिश्ते को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। आइए आपको बताते हैं कि हुनर हाली के पति का नाम क्या है और उनका तलाक क्यों हो रहा है।

गंभीर मतभेद बने तलाक की वजह

सना रहीस खान ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए बयान में बताया कि हुनर और उनके पति मयंक गांधी के बीच इतने गंभीर मतभेद हैं कि अब दोनों का एक साथ रह पाना नामुमकिन है। उन्होंने कहा, “शादी इस मुकाम पर आ चुकी है जहां कोई समझौता संभव नहीं है।” यही वजह है कि तलाक की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है।

मुश्किल वक्त से गुजर रहीं हुनर

रिपोर्ट्स की मानें तो शादी टूटने के बाद हुनर काफी इमोशनल दौर से गुजर रही हैं। तलाक की कार्यवाही ने उन्हें पर्सनल लाइफ में तोड़कर रख दिया है। हालांकि, वह अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को लेकर पूरी तरह फोकस्ड हैं और काम जारी रख रही हैं।

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस

हुनर हाली ने छोटे पर्दे पर कई पॉपुलर शोज में अपनी एक्टिंग से खास पहचान बनाई है। उनकी मासूमियत और मजबूत परफॉर्मेंस ने उन्हें फैंस के बीच खास जगह दी है। शादी टूटने की खबर से उनके चाहने वाले भी काफी हैरान और दुखी हैं। सोशल मीडिया पर उनके फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं।

