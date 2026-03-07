Hindustan Hindi News
Tumm Se Tumm Tak: हर्ष ने की अनु की बेइज्जती, होली के दिन नजदीक आएंगे आर्य-अनु

Mar 07, 2026 01:22 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। आर्य के भाई हर्ष ने अनु की बेज्जती कर उसे घर से निकलने को कह दिया। आर्य, गोपाल के साथ मनाएंगे अपनी होली। फिर से अलग होने वाले हैं दोनों। 



टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अब तक होली ट्रैक चल रहा है। गोपाल की शर्त जीतने के बाद आर्यवर्धन और अनु के बीच प्यार पनपने लगा है। दोनों अब खुलकर बातें करते हैं। ऐसे में आर्य ने अनु को उन्हें होली का रंग लगाने का चैलेंज दे दिया। अनु सबसे पहले आर्य के साथ होली खेलने के लिए उनके घर भी पहुंच जाती है। लेकिन मानसी और हर्ष अनु की बुरी तरह बेइज्जती करते हैं। मानसी तो उसे घर में ही नहीं घुसने देती। तभी गायत्री मां वहां आ जाती है। लेकिन हर्ष, अनु के साथ बदतमीजी से बात करता है।

हर्ष ने की अनु की बेइज्जती

हर्ष कहता है कि अनु तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि किसी के घर उन्हें बिना बताए मुंह उठाकर पहुंच गई। आगे हर्ष बताता है कि जिस आर्य के साथ तुम होली मनाने आई ही उन्होंने पिछले 20 सालों से रंगों की छुआ भी नहीं है। हर्ष बेइज्जती करते हुए अनु को अपने घर से जाने को कहता है। लेकिन तभी आर्य वहां पहुंच जाता है। आर्य कहता है कि हां मैंने होली नहीं मनाई लेकिन अब वो अनु के लिए वो सब करेंगे। आर्य कहता है कि अनु सबसे पहले उन्हें रंग लगाना चाहती है। लेकिन वो पहले गोपाल को होली का रंग लगाएंगे। उनसे परमिशन लेंगे कि अनु को रंग लगा सकते हैं या नहीं। उसके बाद ही वो अनु के साथ होली खेलेंगे।

गोपाल के साथ खेलेंगे होली
आगे दिखाया जाएगा कि अनु, अपने आर्य सर के साथ होली खेलने का इंतजार कर रही होती है। तभी आर्य शर शेरवानी में एंट्री लेते हैं। हाथों में रंग लिए। वो गोपाल को रंग लगाते हैं। गोपाल और पुष्पा भी रंग लगाते हैं। अनु और आर्य की ये होली रोमांटिक होने वाली है। दूसरी तरफ कहानी में एक तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इस ट्विस्ट के बाद एक बार फिर अनु और आर्य के बीच दूरी आने वाली है।

पुष्पा करेगी अनु और आर्य को दूर

दरअसल, अनु की मां पुष्पा को आर्य से जुड़ा के डॉक्यूमेंट मिलने वाला है। इसके बाद आर्य पर उनकी ही पत्नी राजनंदिनी का मर्डर का आरोप लगता है। आर्य अपना सच साबित नहीं कर पाएगा और पुष्पा दोनों को एक बार फिर अलग कर देगी। आर्य, अनु को सच बताएगा कि उसने कभी ऐसा नहीं किया था। ये सिर्फ एक अफवाह थी। लेकिन पुष्पा और गोपाल, अनु को आर्य से दूर कर देंगे। अब दोनों को मिलने के लिए फिर से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

