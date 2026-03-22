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Tumm Se Tumm Tak: आर्य ने की मीरा की बोलती बंद, राजनंदिनी और अनु का है पुराना कनेक्शन?

Mar 22, 2026 12:38 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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तुम से तुम तक में हर्ष वर्धन अनु से माफी मांगने वाला है। अनु उस टेस्ट में पास हो जाएगी जिसके बाद आर्य और अनु की शादी की तैयारियां शुरू होंगी। लेकिन एक बड़ा राज खुलने वाला है। राज राजनंदिनी के होने से जुड़ा होगा जो कहानी बदल देगा।

Tumm Se Tumm Tak: आर्य ने की मीरा की बोलती बंद, राजनंदिनी और अनु का है पुराना कनेक्शन?

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु और आर्य वर्धन अपने प्यार के लिए अलग इम्तिहान से गुजर रहे हैं। पहले आर्य को टेस्ट देना पड़ा था और अब अनु, हर्ष वर्धन को खुश करने के लिए अपनी पर्सनालिटी बदल रही है। अनु का टेस्ट का फैसला लेने वालों में अब मीरा, मानसी, गायत्री मां और झेंडे भी शामिल हो गए हैं। मीरा अनु को चोप्स्टिक से खाना खाने का टेस्ट देती है। इस टेस्ट में अनु फेल हो जाती है। लेकिन अनु को एक और मौका मिलने वाला है। इस टेस्ट में ना सिर्फ अनु पास होगी बल्कि हर्ष, अनु से माफी भी मांगेगा।

मीरा को दिया करारा जवाब

दरअसल, हाल में दिखाया गया है कि मीरा, आर्य सर को कहती है कि अनु कल के टेस्ट में फेल होने वाली है, क्योंकि उसकी कोई क्लास नहीं है। लेकिन आर्य जो जवाब देते हैं उससे मीरा की बोलती बंद हो जाती है।आर्य कहता है कि अनु में जो खासियत है वही उसकी क्लास है और उसे दूसरों से अलग करती है। मीरा पर तंज कसते हुए आर्य कहता है कि उसे भी कुछ गुण अनु से सीख लेने चाहिए क्योंकि वो भी उसके आगे फीकी है।

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हर्ष होगा इम्प्रेस

मीरा और मानसी अनु को फेल कर देती हैं। लेकिन गायत्री मां और झेंडे उसे एक और मौक़ा देंगे। अनु को वर्धन हाउस बुलाया जाता है। यहां अनु एकदम सज धज कर पहुंच जाती है। अनु को साड़ी और बदले अंदाज में देखकर सब हो जाते हैं। वहीं आर्य और गायत्री को खुशी होती है कि अनु इतनी सुंदर लग रही है। हर्ष, अनु को घर के कुछ काम बताया है जिसे अनु कर देती है। अंत में हर्ष कहता है कि उसे वर्धन परिवार के घर में होने वाली पूजा करनी है। जब अनु पूरी श्रद्धा के साथ भजन खाते हुए भगवान की भक्ति में लीन होकर पूजा करती है हर्ष हैरान हो जाता है। उसे अपनी मरी हुई भाभी राजनंदिनी की याद आ जाती है। दूसरी तरफ अनु को भी घर की आरती करते हुए फ्लैश बैक आते हैं जैसे वो ये सब पहले कर चुकी है।

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सिद्धि मां किया इस बड़े राज़ की तरफ इशारा

अनु और आर्य को साथ देखकर सिद्धि माता भी खुश होती है। लेकिन सिद्धि मां कुछ ऐसा कहती है जिससे आने वाले ट्विस्ट का अंदाजा अभी से हो गया है। सिद्धि मां कहती है कि अगर ये दोनों मिल गए तो दो परिवार एक होंगे इसी के साथ एक राज खुलेगा। ये राज सभी की जिंदगी बदल देगा। तो क्या वो राज राजनंदिनी से जुड़ा है? आगे आने वाले एपिसोड में ट्विस्ट आने वाला है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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