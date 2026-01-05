Tumm Se Tumm Tak: राजनंदिनी से माफी मांगने आर्यवर्धन के घर जाएगी अनु, खुलेगा सीक्रेट रूम का राज

संक्षेप: टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु को राजनंदिनी और आर्यवर्धन के रिश्ते का सच पता चल गया है। अब अनु को राजनंदिनी से मिलकर माफी मांगनी है। अनु ने सच जानने के बाद आर्या से भी दूरी बना ली है। अब अनु को सीक्रेट रूम का सच पता चलेगा।

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में मजेदार ट्रैक चक रहा है। आर्यवर्धन ने खुद अनु को अपने अतीत यानी राजनंदिनी की सच्चाई बता दी है। लेकिन इससे पहले अनु पूरा सच जान पाती वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो ग्लानि में होगी कि उसकी वजह से राजनंदिनी का घर टूटने वाला था। वो आर्या को भी गलत समझेंगी कि वो शादीशुदा होने के बाद भी उनसे प्यार कर बैठे थे। अनु अपनी दोस्त सिमरन से कहेगी कि उसे राजनंदिनी से मिलना है।



कौन है सीक्रेट रूम में?

आने वाले एपिसोड में आर्या और अनु के बीच दूरियां आने वाली है। राजनंदिनी का सच जानने के बाद अनु आर्या से बात करना बंद कर देगी और उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगी। अनु अब मन बना चुकी है कि किसी भी हालत में राजनंदिनी से मिलेगी और माफी मांगेगी। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनु, राजनंदिनी से माफी मांगने के लिए आर्या के घर जाएगी। इसी दौरान उसे एक सीक्रेट रूम के बारे में भो पता चलेगा। अब सवाल ये है कि अगर राजनंदिनी इस दुनिया में नहीं है तो सीक्रेट रूम में कौन रह रहा है?





क्या है अनु को आने वाले सपनों आर्या से कनेक्शन?

दूसरी तरफ अनु जब भी आर्या के घर जाती है उसे अजीब फ्लैशबैक दिखते हैं, शादी का मंडप, फेरे, एक शादीशुदा जोड़ा। आखिरी अनु का आर्या और अपने सपने से क्या कनेक्शन है? क्या तुम से तुम की आगे कहानी में पुनर्जन्म का मामला सामने आने वाला है?