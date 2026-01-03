Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Tumm Se Tumm Tak anu insuted aarya sir in the party, she will get know about rajnandini
Tumm Se Tumm Tak: अनु ने नशे में की आर्या की बेइज्जती, मिला राजनंदिनी के जिंदा होने का सबूत

Tumm Se Tumm Tak: अनु ने नशे में की आर्या की बेइज्जती, मिला राजनंदिनी के जिंदा होने का सबूत

संक्षेप:

Tumm Se Tumm Tak टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्या ने खुद अपनी शादी और राजनंदिनी के रिश्ते की हकीकत अनु को बता दी है। सच जानने के बाद अनु बेहोश होगी। लेकिन कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अनु को राजनंदिनी के जिंदा होने का सबूत मिलने वाला है।

Jan 03, 2026 01:00 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल में अनु, आर्या को अपने घर की छत पर बुलाकर अपने दिल की बात कहना चाहती थी। लेकिन रघुपति की चाल की वजह से ऐसा हो नहीं पाता,बल्कि अनु शराब के नशे में आर्या के बारे में उल्टा-सीधा बोल देती है। अनु को नशे की हालत में देख आर्या और चांदनी चौक के लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्त सिमरन भी कंफ्यूज होती है कि आखिर अनु की ऐसी हालत कैसे हुए है।

अनु ने की आर्या की हुई बेइज्जती

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, अनु परेशान होती है तो सिमरन उसे कोल्ड ड्रिंक का गिलास देकर दिमाग ठंडा करने को कहती है। लेकिन कोई नही जानता था कि उस कोल्ड ड्रिंक के गिलास में नशे की दवाई थी। अनु कोल्ड ड्रिंक पीते ही नशे की हालत में आ जाती है और स्टेज पर जाकर आर्या सर की बेइज्जती कर देती है। अनु के इस व्यवहार से मीरा और रघुपति बहुत खुश होते हैं। लेकिन आर्या समझ जाता है कि ये जरूर किसी की चालाकी की वजह से हुआ है। आर्या का शक पार्टी में मौजूद मीरा पर जाता है।

ये भी पढ़ें:टीवी के ये एक्टर्स कभी थे पति-पत्नी, तलाक ने अलग कर दिए इनके रास्ते


आर्या ने बताया शादी का सच

बाद में जब अनु को होश आएगा तो वो आर्या के साथ उनकी गाड़ी में होती है। अनु, बार-बार राजनंदिनी के बारे में पूछती है। आर्या हार कर अनु को सच बता देता है। आर्या कहता है कि राजनंदिनी सिर्फ एक साड़ी ब्रांड नहीं बल्कि इंसान है। वो कहता है कि अनु ने घर पर जो तस्वीर देखी थी वो राजनंदिनी, पत्नी की थी। आर्या का सच सुनते ही अनु बेहोश हो जाएगी। लेकिन जब अनु को पता चलता है कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है वो आर्या को अले लगा लेगी।

जिंदा होगी राजनंदिनी?

लेकिन आने वाले एपिसोड में ये भी ट्रैक आने वाला है कि राजनंदिनी असल में जिंदा है और आर्या के घर के किसी कमरे में रह रही है। राजनंदिनी की दिमागी स्थिति सही नहीं है। राजनंदिनी के जिंदा होने का सच जान अनु टूट जाएगी। आने वाले एपिसोड मजेदार होने वाले हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Tumm Se Tumm Tak
लेटेस्ट Hindi News, Bigg Boss 19, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।