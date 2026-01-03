Tumm Se Tumm Tak: अनु ने नशे में की आर्या की बेइज्जती, मिला राजनंदिनी के जिंदा होने का सबूत

संक्षेप: Tumm Se Tumm Tak टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्या ने खुद अपनी शादी और राजनंदिनी के रिश्ते की हकीकत अनु को बता दी है। सच जानने के बाद अनु बेहोश होगी। लेकिन कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अनु को राजनंदिनी के जिंदा होने का सबूत मिलने वाला है।

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल में अनु, आर्या को अपने घर की छत पर बुलाकर अपने दिल की बात कहना चाहती थी। लेकिन रघुपति की चाल की वजह से ऐसा हो नहीं पाता,बल्कि अनु शराब के नशे में आर्या के बारे में उल्टा-सीधा बोल देती है। अनु को नशे की हालत में देख आर्या और चांदनी चौक के लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्त सिमरन भी कंफ्यूज होती है कि आखिर अनु की ऐसी हालत कैसे हुए है।



अनु ने की आर्या की हुई बेइज्जती

दरअसल, अनु परेशान होती है तो सिमरन उसे कोल्ड ड्रिंक का गिलास देकर दिमाग ठंडा करने को कहती है। लेकिन कोई नही जानता था कि उस कोल्ड ड्रिंक के गिलास में नशे की दवाई थी। अनु कोल्ड ड्रिंक पीते ही नशे की हालत में आ जाती है और स्टेज पर जाकर आर्या सर की बेइज्जती कर देती है। अनु के इस व्यवहार से मीरा और रघुपति बहुत खुश होते हैं। लेकिन आर्या समझ जाता है कि ये जरूर किसी की चालाकी की वजह से हुआ है। आर्या का शक पार्टी में मौजूद मीरा पर जाता है।



आर्या ने बताया शादी का सच बाद में जब अनु को होश आएगा तो वो आर्या के साथ उनकी गाड़ी में होती है। अनु, बार-बार राजनंदिनी के बारे में पूछती है। आर्या हार कर अनु को सच बता देता है। आर्या कहता है कि राजनंदिनी सिर्फ एक साड़ी ब्रांड नहीं बल्कि इंसान है। वो कहता है कि अनु ने घर पर जो तस्वीर देखी थी वो राजनंदिनी, पत्नी की थी। आर्या का सच सुनते ही अनु बेहोश हो जाएगी। लेकिन जब अनु को पता चलता है कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है वो आर्या को अले लगा लेगी।



जिंदा होगी राजनंदिनी?