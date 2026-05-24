Tumm Se Tumm Tak Spoiler: अनु ही राजनंदिनी है? झेंडे को पता चलेगा सच, आर्य की जिंदगी बदलने वाली है
तुम से तुम तक में अनु और आर्य की शादी के बाद एक राज से पर्दा उठने वाला हो। अनु ही राजनंदिनी है? झेंडे को भी वो सच मालूम होगा। कहानी में आने वाला ट्विस्ट आर्य और अनु की जिंदगी बदल कर रख देगा।
सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में अब अनु और आर्य की शादी के बाद बदलने वाली है। शो में राजनंदिनी का ट्रैक आगे बढ़ता दिखेगा। लेकिन उससे पहले अभी मौजूदा ट्रैक शादी पर ही टिका हुआ है। हाल में सीरियल में दिखाया गया था कि मानसी और मीरा की चालाकी के बाद भी अनु और आर्य की मेहंदी और हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। अब शादी वाला एपिसोड दिखाया जाएगा। लेकिन उससे पहले गोपाल परेशान है कि अभी तक उनके लोन वाले पैसे अकाउंट में नहीं आए हैं और उन्हें वेंडर अपनी पेमेंट के लिए परेशान कर रहे हैं। वहीं सीरियल में एक अनजान शख्स की भी एंट्री होने वाली है।
यशवर्धन की एंट्री होने वाली है
शादी की रस्मों के बीच अनु के पीछे एक चोर लग जाता है। लेकिन तभी वहां एक अनजान शख्स आता है और अनु को बचा लेता है। ये अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि गायत्री का बेटा यशवर्धन है। यशवर्धन अब शो में आ चुका है। नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो अनु के कमरे में घुसकर उसे लगे लगा लेगा। अनु ये सब देखकर हैरान हो जाती है। उसे कमरे से बाहर जाने की बात कहती है। सिद्धि मां इस अनजान शख्स को दुनिया के सामने लाने वाली है। दूसरी तरफ गोपाल परेशान होते की उसे बैंक से पैसे नहीं मिले हैं। ये बात जब आर्य को पता चलेगी तो वो झेंडे को भेजकर बैंक वालों से जल्दी लोन देने की बात कहता है। और कुछ ही समय में गोपाल के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं।
अनु को फिर आएगा राजनंदिनी का सपना
अनु और आर्य की शादी के बाद अनु को एक और सपना आने वाला है। सपने के बाद वो भागने लगेगी और उसके पीछे जालंधर अपने गुंडे भेज देगा। लेकिन अंत में कैसे ही अनु की जान बच जाती है। दरअसल। मीरा और जालंधर ने अनु को खत्म करने की बात कही थी। लेकिन वो इस चाल में फेल हो जाती है। और अनु का वर्धन परिवार में गृह प्रवेश हो जाता है। इस रस्म के दौरान आर्य अनु को बहुत खूबसूरत हार देता है। और गायत्री मां घर की बड़ी बहू को घर की चाबियां देती हैं। ये बात मानसी को पसंद नहीं आती।
क्या अनु ही राजनंदिनी?
आगे एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। अनु ही राजनंदिनी है, इसलिए उस अनजान शख्स ने अनु को गले लगाया था। ये सच झेंडे समझ जाएगा। झेंडे को शक होगा कि अनु उसी कमरे की तरफ जा रही ही जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आगे झेंडे से जुड़ी सच्चाई भी सामने आ सकती है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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