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Tumm Se Tumm Tak Spoiler: अनु ही राजनंदिनी है? झेंडे को पता चलेगा सच, आर्य की जिंदगी बदलने वाली है

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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तुम से तुम तक में अनु और आर्य की शादी के बाद एक राज से पर्दा उठने वाला हो। अनु ही राजनंदिनी है? झेंडे को भी वो सच मालूम होगा। कहानी में आने वाला ट्विस्ट आर्य और अनु की जिंदगी बदल कर रख देगा।

Tumm Se Tumm Tak Spoiler: अनु ही राजनंदिनी है? झेंडे को पता चलेगा सच, आर्य की जिंदगी बदलने वाली है

सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में अब अनु और आर्य की शादी के बाद बदलने वाली है। शो में राजनंदिनी का ट्रैक आगे बढ़ता दिखेगा। लेकिन उससे पहले अभी मौजूदा ट्रैक शादी पर ही टिका हुआ है। हाल में सीरियल में दिखाया गया था कि मानसी और मीरा की चालाकी के बाद भी अनु और आर्य की मेहंदी और हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। अब शादी वाला एपिसोड दिखाया जाएगा। लेकिन उससे पहले गोपाल परेशान है कि अभी तक उनके लोन वाले पैसे अकाउंट में नहीं आए हैं और उन्हें वेंडर अपनी पेमेंट के लिए परेशान कर रहे हैं। वहीं सीरियल में एक अनजान शख्स की भी एंट्री होने वाली है।

यशवर्धन की एंट्री होने वाली है

शादी की रस्मों के बीच अनु के पीछे एक चोर लग जाता है। लेकिन तभी वहां एक अनजान शख्स आता है और अनु को बचा लेता है। ये अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि गायत्री का बेटा यशवर्धन है। यशवर्धन अब शो में आ चुका है। नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो अनु के कमरे में घुसकर उसे लगे लगा लेगा। अनु ये सब देखकर हैरान हो जाती है। उसे कमरे से बाहर जाने की बात कहती है। सिद्धि मां इस अनजान शख्स को दुनिया के सामने लाने वाली है। दूसरी तरफ गोपाल परेशान होते की उसे बैंक से पैसे नहीं मिले हैं। ये बात जब आर्य को पता चलेगी तो वो झेंडे को भेजकर बैंक वालों से जल्दी लोन देने की बात कहता है। और कुछ ही समय में गोपाल के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं।

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अनु को फिर आएगा राजनंदिनी का सपना

अनु और आर्य की शादी के बाद अनु को एक और सपना आने वाला है। सपने के बाद वो भागने लगेगी और उसके पीछे जालंधर अपने गुंडे भेज देगा। लेकिन अंत में कैसे ही अनु की जान बच जाती है। दरअसल। मीरा और जालंधर ने अनु को खत्म करने की बात कही थी। लेकिन वो इस चाल में फेल हो जाती है। और अनु का वर्धन परिवार में गृह प्रवेश हो जाता है। इस रस्म के दौरान आर्य अनु को बहुत खूबसूरत हार देता है। और गायत्री मां घर की बड़ी बहू को घर की चाबियां देती हैं। ये बात मानसी को पसंद नहीं आती।

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क्या अनु ही राजनंदिनी?

आगे एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। अनु ही राजनंदिनी है, इसलिए उस अनजान शख्स ने अनु को गले लगाया था। ये सच झेंडे समझ जाएगा। झेंडे को शक होगा कि अनु उसी कमरे की तरफ जा रही ही जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आगे झेंडे से जुड़ी सच्चाई भी सामने आ सकती है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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