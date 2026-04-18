13-14 घंटे की लंबी शिफ्ट और खाने के ब्रेक को लेकर बोलीं अर्चना पूरन सिंह, सेट पर 'कंजूसी' वाली सोच पर भड़की एक्ट्रेस
हाल ही में कॉमेडी ड्रामा सीरीज 'टोस्टर' के कलाकारों, राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा, अभिषेक बनर्जी और अर्चना पूरन सिंह ने भी इसी तरह के मुद्दों पर बात की। अब अर्चना पूरन सिंह ने अधिक काम के घंटों को लेकर चिंता जताई है।
फिल्म इंडस्ट्री में लंबे काम के घंटों को लेकर एक लगातार बहस जारी है। इसकी शुरुआत पिछले साल दीपिका पादुकोण ने आठ घंटे काम की शिफ्ट की मांग के साथ की थी। इसके बाद दीपिका को कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा था। इसको लेकर कई कलाकार और क्रू दोनों ही इससे होने वाली मुश्किलों को उजागर कर रहे हैं। ऐसे में अब हाल ही में कॉमेडी ड्रामा सीरीज 'टोस्टर' के कलाकारों, राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा, अभिषेक बनर्जी और अर्चना पूरन सिंह ने भी इसी तरह के मुद्दों पर बात की। अब अर्चना पूरन सिंह ने अधिक काम के घंटों को लेकर चिंता जताई है।
लंबे काम के घंटों वाली सोच पर बोलीं अर्चना
अर्चना पूरन सिंह ने हाल ही में न्यूज 18 को दिए अपने इंटरव्यू में लंबे घंटों के बढ़ते दबाव के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने समझाया कि कैसे शिफ्ट अक्सर तय समय से आगे बढ़ जाती हैं, कभी-कभी 12 घंटे से भी ज्यादा हो जाता है और उससे भी ज्यादा देर तक चलती रहती हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इसका बुरा असर पड़ता है, खासकर क्रू के उन सदस्यों पर जो मुश्किल हालात में लंबे समय तक शारीरिक रूप से थकाने वाला काम करते हैं।
कंजूसी एक मानसिकता है...
अर्चना ने आगे कहा, 'इसके बाद भी, वे हमसे उम्मीद करते हैं कि हम अपने काम के घंटे बढ़ाकर 13-14 घंटे कर दें और लंच ब्रेक छोड़ दें। यह एक तरह की कंजूसी ही है। कंजूसी एक मानसिकता है... आप लाइट वालों को, जो अपना सामान पकड़कर घंटों धूप में खड़े रहते हैं, खाना खाने से कैसे रोक सकते हैं? उनके पास हमारी तरह असिस्टेंट नहीं होते जो उनके लिए फल ला सकें। यह बहुत बुरा है।'
बेहद कम खाना मिलने की वजह से...
अर्चना पूरन सिंह ने ये भी याद किया कैसे कुछ प्रोडक्शन हाउस खाने के मामले में बहुत ज्यादा पाबंदी लगाने के लिए बदनाम हो गए थे। वहीं, क्रू के सदस्य अक्सर खाने की मात्रा इतनी कम होने की वजह से उन्हें मजाक में कुछ खास नामों से बुलाते थे। उनके अनुसार, ऐसी हरकतें इंडस्ट्री के अंदर एक गहरी और लंबे समय से चली आ रही समस्या को दिखाती हैं।
सान्या और राजकुमार ने भी कही ये बात
सान्या मल्होत्रा ने कहा कि कुछ प्रोडक्शन हाउस लंबे और थकाने वाले शेड्यूल के बावजूद, लंच जैसे जरूरी ब्रेक को भी प्राथमिकता नहीं देते। उनकी इस बात से यह साफ होता है कि शूटिंग जल्दी खत्म करने की होड़ में अक्सर बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, 'शेड्यूल को आसानी से इस तरह से बदला जा सकता है कि समय पर खाना मिल सके। क्रू के सदस्यों की सेहत और भलाई का ध्यान रखा जाना चाहिए।'
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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