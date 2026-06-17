गोविंदा-सुनीता के अलग होने की अफवाह पर आया बेटी टीना का रिएक्शन, कहा- बचपन से मैं...
गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच अनबन की अफवाह काफी समय से आ रही है और अब फाइनली उनकी बेटी टीना ने इसपर अपना रिएक्शन दिया है।
गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच अनबन की खबरें काफी समय से आ रही हैं। बीच में तो तलाक तक की खबर आ गई थी। अब इन खबरों पर गोविंदा की बेटी टीना ने इन पर रिएक्ट किया है और बताया कि इन सबका उन पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि इन सबका काफी बुरा असर पड़ता है।
टीना का कहना है कि वह समझती हैं कि सेलिब्रिटी के परिवार से होने का मतलब आपको पब्लिक अटेन्शन मिलती है और कई बार पर्सनल मैटर के पब्लिक होने पर मुश्किल होती है। टीना के मुताबिक उनके पैरेंट्स से जुड़ी ये अफवाह अक्सर परेशान और कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है।
बचपन से नई-नई स्टोरीज सुनती आ रही हूं
टीना ने फ्रीप्रेस जर्नल से बात करते हुए कहा, ‘मैं बचपन से यह सब देख रही हूं। स्टोरीज आती रहती थीं। पहले मैग्जीन होती थीं। लेकिन अब इंटरनेट है और इंस्टाग्राम, यूट्यूब की दुनिया है। देखो, मैं इंसान हूं। आपको बुरा लगता है जब आप ऐसा कुछ देखते हैं जिसमें कुछ सच नहीं होता और उसे फालतू में बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जाता है।’
लोग खुद अलग राय बना देते हैं
टीना का कहना है कि हर परिवार के अपने उता-चढ़ाव होते हैं और लोग अक्सर सिर्फ कुछ हेडलाइन पढ़कर जल्दी अपने ओपीनियन बना देते हैं।
संत नहीं हूं कि असर नहीं पड़ता
टीना ने आगे कहा, ‘क्लिकबेट ले लिया जाता है कहीं से और फिर एक अलग स्टोरी क्रिएट बनाई जाती है। मैं कोई संत नहीं जिसपर कोई असर नहीं पड़ता है। यह काफी डिसटर्बिंग होता है। लेकिन आपको अपनी चमड़ी मोटी रखनी पड़ती है अगर आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं तो। जब आपको सच पता है तो फिर अच्छा यही है कि आप किसी ऐसी चीज पर ध्यान मत दो जिससे आपको एफेक्ट करे या आपकी हेल्थ को।’
टीना का कहना है कि इन सबके बावजूद उनका परिवार हमेशा एक-दूसरे को सपोर्ट करता है।
बता दें कि हाल ही में टीना, अपनी मां सुनीता के साथ शो मां है ना में नजर आई थीं। यह एक रिएलिटी टीवी शो है जो जी5 पर स्ट्रीम हो रहा है।
गोविंदा पर सुनीता ने लगाए थे आरोप
वहीं गोविंदा और सुनीता की बात करें तो दोनों की शादी को काफी साल से साथ हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोनों के रिश्ते में अनबन की खबरें आ रही हैं। लेकिन ना तो गोविंदा ने और ना ही सुनीता ने इन पर खुलकर बात की है। हालांकि सुनीता ने इनडायरेक्टली गोविंदा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें