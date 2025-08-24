Tina Ahuja clears the air on bollywood Actors Govinda Sunita Ahuja divorce गोविंदा की बेटी टीना आहूजा का बयान, माता-पिता के तलाक की रिपोर्ट्स पर कहा- मेरे लिए ये सिर्फ…, Entertainment Hindi News - Hindustan
गोविंदा की बेटी टीना आहूजा का बयान, माता-पिता के तलाक की रिपोर्ट्स पर कहा- मेरे लिए ये सिर्फ…

सुनीता आहूजा के पहले व्लॉग के बाद से ही उनके और गोविंदा के तलाक की रिपोर्ट्स फिर से ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गई हैं। पढ़िए इन रिपोर्ट्स पर उनकी बेटी टीना ने क्या कहा।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 04:51 PM
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की चर्चा एक बार फिर सोशल मीडिया पर जोरों पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुनीता ने अपने व्लॉग में इमोशनल होकर बताया कि उन्होंने माता रानी से मांगा था कि उनकी शादी गोविंदा से हो और जिंदगी अच्छे से गुजरे। माता रानी की कृपा से शादी भी हुई, दो प्यारे बच्चे भी हुए, लेकिन लाइफ में सब नहीं मिलता। बस उनके इसी बयान की वजह से तलाक की खबरें दोबारा आने लगी हैं। अब इस पर उनकी बेटी टीना आहूजा ने रिएक्ट किया है।

क्या बोलीं टीना?

टीना ने इन खबरों को पूरी तरह 'बेसलेस' यानी बेबुनियाद बताते हुए हिन्दुस्तान टाइम्स से कहा, “ये सब महज अफवाहें हैं। मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देती। मेरे लिए ये सिर्फ गॉसिप हैं। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे इतना खूबसूरत परिवार मिला है और हमारे प्रति जो प्यार, सपोर्ट और चिंता मीडिया, फैंस और सभी ने दिखाई, उसके लिए आभार।”

गोविंदा के मैनेजर का बयान

टीना ने यह भी साफ किया कि उनके पेरेंट्स इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते और फिलहाल उनका ध्यान त्योहारों की तैयारियों पर है। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि “यह खबरें कोई नई नहीं, छह-सात महीने पहले भी ऐसी सुर्खियां आई थीं। अब स्थिति सामान्य हो रही है और पूरा परिवार मिलकर गणेश चतुर्थी की तैयारी कर रहा है।”

‘क्या बोलूं मैं?’

बता दें, अब तक न तो गोविंदा और न ही सुनीता ने इस मुद्दे पर कोई सीधा बयान जारी किया है। जब टीना से पूछा गया कि उनके माता-पिता ऐसी खबरों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा, “क्या बोलूं मैं? वह तो देश में भी नहीं है।”

