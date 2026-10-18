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कॉल करके समझाया था, मगर समझे नहीं; टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी कर बोला लॉरेंस बिश्नोई गैंग

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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मुंबई पुलिस के मुताबिक, रविवार को टाइगर श्रॉफ एक मैदान से अपनी कार में निकल रहे थे। उस समय उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा थे। इसी दौरान भीड़ के बीच से उनकी कार पर तीन से चार राउंड गोलियां चलाई गईं।

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जुहू पुलिस स्टेशन के तहत पुष्पा पार्क के पास फायरिंग हुई है।

मुंबई में एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इसमें अनिल पंडित और हरमन संधु के नाम से हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। पोस्ट में लिखा है, 'जय महाकाल, जय श्री राम। राम राम जी सभी भाइयों को। जो आज ये टाइगर श्रॉफ का काम हुआ है, इसकी जिम्मेदारी मैं अनिल पंडित और हरमन संधु लेते हैं। इसको हमने कॉल करके समझाया था, मगर इसको समझ नहीं आया। इसलिए आज इसको बढ़िया तरह समझा दिया। जो भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हमारी बात नहीं सुनेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा, अगला नंबर उसका होगा।'

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मुंबई पुलिस के मुताबिक, रविवार को टाइगर श्रॉफ एक मैदान से अपनी कार में निकल रहे थे। उस समय उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा थे। इसी दौरान भीड़ के बीच से उनकी कार पर तीन से चार राउंड गोलियां चलाई गईं। यह घटना जुहू पुलिस थाने के इलाके में हुई। शुरुआती जानकारी में बताया गया कि टाइगर श्रॉफ को कोई गोली नहीं लगी और वह सुरक्षित हैं। हालांकि, बाद में मुंबई पुलिस ने बताया कि गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए हैं। इनमें टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर फिरदौस भी शामिल हैं, जिनके बाएं हाथ में गोली लगी है।

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मुंबई पुलिस ने शुरू की घटना की जांच

घटना की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने 15 टीमें बनाई हैं। पुलिस हमलावरों की पहचान करने और गोलीबारी के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है। घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। वायरल पोस्ट में सलमान खान के साथ काम करने वाले लोगों को निशाना बनाने की धमकी भी दी गई है। हालांकि, जांच पूरी होने और पोस्ट की सत्यता सामने आने के बाद ही इस दावे की पुष्टि होगी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

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सलमान खान के घर के बाहर हुई थी गोलीबारी

गौरतलब है कि अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर अप्रैल 2024 में हुई गोलीबारी के मामले में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। पुलिस के अनुसार, जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल ने फेसबुक पर उस घटना के बारे में पोस्ट लिखी थी और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया था। अब टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी के बाद सामने आई पोस्ट ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को लेकर धमकी का मामला फिर चर्चा में ला दिया है।

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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