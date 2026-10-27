टाइगर श्रॉफ ही नहीं, इमरान हाशमी भी थे निशाने पर, शूटर्स को मिला था घर की रेकी करने का ऑर्डर
टाइगर श्रॉफ अटैक मामले में मुंबई पुलिस ने एक ऐसा शॉकिंग अपडेट दिया है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। शूटर्स को इमरान हाशमी के घर की रेकी करने का भी ऑर्डर मिला था।
टाइगर श्रॉफ पर हुई शूटिंग मामले में रोज नए-नए और शॉकिंग खुलासे हो रहे हैं। पहले ये खबर आई थी कि टाइगर श्रॉफ से पहले आमिर खान शूटर्स का निशाना थे और अब जो नया अपडेट आया है वो ये कि हमलावरों को इमरान हाशमी के घर की रेकी करने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उन्हें इमरान का घर नहीं मिला।
इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि टाइगर पर अटैक करने से पहले शूटर्स ने सलमान खान और आमिर खान के घर की रेकी भी की थी।
पुलिस ऑफिसर ने दिया बड़ा अपडेट
हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए पुलिस ऑफिसर ने कहा, ‘सलमान हमेशा से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट रहे हैं। इस बार आमिर खान के घर की रेकी करने को भी कहा गया था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक्टर अब साउस मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं और इस वजह से वह उन्हें ढूंढ नहीं पाए।’
इमरान हाशमी के घर की रेकी करने को भी कहा था
ऑफिसर ने यह भी कहा कि उन्हें फिर इमरान हाशमी के घर की भी रेकी करने को कहा था, लेकिन उन्हें वो भी नहीं मिल पाया जबकि उन्होंने लोकल इन्क्वायरी की थी। इसके बाद उन्होंने टाइगर श्रॉफ को टारगेट बनाया क्योंकि उन्होंने एक्टर की रील देखी थी कि वह फुटबॉल खेलने जाते हैं हर रविवार को जुहू में।
4 आरोपियों को भेजा हिरासत में
बता दें कि सोमवार को 4 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है सोनिपत-हरियाणा से जिनका नाम है राधा वर्मा, बबीत राव, कुणाल जमिनसिंह, सुमित सरोलिया, उन्हें एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया और 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इन्होंने शूटर्स को हत्यार सप्लाई किए थे। इन चारों में से कुणाल जामसिंह, अनिल पंडित से टच में था। अनिल पंडित वही है जिसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताकर हमले की जिम्मेदाारी ली। जामसिंह ने राधा वर्मा को पिस्तौल दी। इसके बाद राधा और बबीता राव एक शूटर से मिलीं जिसका नाम रेहान अंसारी है और उसे 17 अक्टूबर को पिस्तौली सौंपी।
शूटर्स को ये बोला गया था कि टाइगर को गोली मारने के बाद पिस्तौल को वापस दे दी जाए।
11 आरोपी हो गए अब तक गिरफ्तार
बता दें कि इस हमले में टाइगर बच गए थे, लेकिन उनके ड्राइवर और एक व्लॉगर को गोली लग गई थी। अब तक इस मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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