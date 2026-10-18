Tiger Shroff Attack News Live: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस एक्टिव, डिप्टी CM शिंदे बोले- उनसे बात की है

टाइगर श्रॉफ के ऊपर हुए हमले की जांच करती मुंबई पुलिस की फोरेंसिक टीम

Tiger Shroff Attack News Live: मायानगरी मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ के ऊपर हमला हुआ है। बाइक पर सवार होकर आए हमलवरों ने अभिनेता की गाड़ी पर हमला किया। इस हमले में उनके ड्राइवर और एक फैन को गोली लगी है। इस हमले का निशाना टाइगर ही थे। हालांकि, मुंबई पुलिस ने इस हमले के बाद उनके सुरक्षित होने की जानकारी दी है। टाइगर श्रॉफ पर कहां हुआ हमला- मुंबई पुलिस के मुताबिक बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ के हमला शाम को करीब 7.30 पर हुआ। वह एक जुहू के पुष्पा पार्क में एक निजी इवेंट (फुटबॉल मैच) से लौट रहे थे। यहां से निकलते हुए एक बाइक पर सवार होकर आए हमलावरों ने उनके ऊपर फायरिंग खोल दी। फायरिंग की वजह से वहां पर अफरा-तफरी मच गई। यहां से हमलावर फरार हो गए। फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इस घटना की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। क्या ठीक है टाइगर श्रॉफ- मुंबई पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि एक्टर इस हमले के बाद पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हालांकि, यह हमला उन्हीं को निशाना बनाकर किया गया था। इस हमले में उनके ड्राइवर फिरदोश और एक फैन को गोली लगी है। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी- टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर की गई इस फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गुट से संबंध रखने वाले अनिल पंडित ने ली है। उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बॉलीवुड अभिनेता पर हमला करने की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में उसने लिखा कि टाइगर को फोन करके बात समझाई थी, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी।

18 Oct 2026, 11:20:07 PM IST Tiger Shroff Attack News Live: 'राज्य में यह हो क्या रहा है?' टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद भड़कीं सुप्रिया सुले Tiger Shroff Attack News Live: एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र इस समय सूखे की स्थिति से जूझ रहा है और राज्य की आर्थिक हालत भी बेहद खराब है। ऐसे हालात में, आज महाराष्ट्र में दो हमले हुए हैं। एक बारामती में और दूसरा मुंबई में। राज्य के हालात बहुत गंभीर हैं। सवाल यह उठता है कि सरकार क्या कर रही है? आपके सवाल का जवाब यह है कि दो अलग-अलग जगहों बारामती और मुंबई में हमले हुए हैं। जिस तरह से लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, उससे यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस राज्य में हो क्या रहा है? गृह मंत्रालय को इसका जवाब देना चाहिए।"

18 Oct 2026, 11:04:10 PM IST Tiger Shroff Attack News Live: प्रत्यक्षदर्शी ने बताया टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले का हाल Tiger Shroff Attack News Live: टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की एक प्रत्यक्षदर्शी ने पूरी घटना का विवरण दिया है। IANS से बात करते हुए एक चश्मदीद ने बताया, "हम अपने व्लॉग बना रहे थे। वहाँ हजारों व्लॉगर मौजूद थे जो व्लॉग बना रहे थे... एक पार्टी चल रही थी, जिसमें काफी शोर-शराबा था क्योंकि वे लोग जन्मदिन मना रहे थे। उसके सभी साथी जन्मदिन मनाने के लिए अंदर चले गए, जहाँ उन्होंने खाया-पिया। पार्टी खत्म होने के बाद, वे कार में बैठे और सड़क पर निकल पड़े। मैं उस लड़के के बारे में बता भी नहीं सकती हूं। मच्छर जैसा दुबला-पतला, देखने में गरीब, जैसे कोई फुटपाथ पर रहने वाला हो। वह आया और उसने फायरिंग शुरू कर दी। सबको लगा कि शायद कोई दिवाली के पटाखे फोड़ रहा है। लेकिन जब टाइगर की कार रुकी और वह (ड्राइवर) दर्द से कराहते हुए बाहर निकला, तो वहाँ खून का एक बड़ा धब्बा बन गया, जो अभी भी वहीं मौजूद है।"

18 Oct 2026, 10:06:57 PM IST Tiger Shroff Attack News Live: टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले का नया वीडिया आया सामने, सामने से मारी गोली बदमाश की पिस्टल ने दे दिया धोखा टाइगर श्रॉफ को मिला दूसरा मौका #टाइगर #टाइगरश्रॉफ़ #TigerShroff #tigershrof #Firing #MumbaiPolice https://t.co/htXSx5sL5p — SANJAY TRIPATHI (@sanjayjourno) October 18, 2026 Tiger Shroff Attack News Live: टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले का नया वीडिया सामने आया है। इसमें ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठे टाइगर श्रॉफ के ऊपर दो हमलावरों से सामने से फायरिंग की है। करीब 5 राउंड फायरिंग हुई है।

18 Oct 2026, 09:59:52 PM IST Tiger Shroff Attack News Live: देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं बची, मुंबई और खराब हालत में- उद्धव गुट Tiger Shroff Attack News Live: टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद उद्धव गुट राज्य सरकार पर हमलावर हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने मुंबई पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, "यह वाकई एक बहुत गंभीर घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है। दुर्भाग्य से, इस देश में कोई कानून-व्यवस्था नहीं है, और मुंबई के हालात तो और भी खराब हैं। क्या इस देश में कोई आम नागरिक सुरक्षित है? यह सबसे अहम सवाल है। सरकार के पास हजारों पुलिसकर्मी हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा देने के लिए कोई पुलिस बल मौजूद नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि जेल के अंदर बैठा एक गैंगस्टर यह सब करवा रहा है। यह इस सरकार की बहुत बड़ी विफलता है।"

18 Oct 2026, 09:50:48 PM IST Tiger Shroff Attack News Live: सेलिब्रिटीज की सुरक्षा व्यवस्था करेंगे, टाइगर पर हुए हमले को लेकर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे Tiger Shroff Attack News Live: टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, "मैंने टाइगर श्रॉफ और उनके पिता जैकी श्रॉफ से बात की है। मैंने टाइगर श्रॉफ से कहा है कि वह चिंता न करें। सरकार उनके साथ है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। हम सभी सेलिब्रिटीज की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अगर कोई किसी को डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो पुलिस सरकार उसे बख्शेगी नहीं।"

18 Oct 2026, 09:44:22 PM IST Tiger Shroff Attack News Live: 'यह खौफनाक है', टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को लेकर बोलीं पूनम पांडे Tiger Shroff Attack News Live: अभिनेत्री पूनम पांडे ने टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को खौफनाक बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में लगातार ऐसी कई खबरें सुनी हैं। उन्होंने कहा, "मैं अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रही हूँ। हम एक दुर्गा पंडाल में थे, तभी अचानक मुझे यह खबर मिली। पिछले कुछ सालों में, हमने ऐसी खबरें कई बार सुनी हैं। कभी कोई किसी अभिनेता के घर में घुस जाता है, जैसा कि सैफ अली खान के साथ हुआ था, या फिर सलमान खान को धमकियां मिलती हैं। यह डरावना है। सच में बहुत खौफनाक है। टाइगर श्रॉफ एक ऐसे इंसान हैं, जिनका किसी भी विवाद से कोई लेना-देना नहीं रहा है। जब से मैं उनके काम को देख रही हूँ, मैंने उन्हें कभी किसी विवाद में नहीं देखा। वे बस वर्कआउट करते हैं या डांस करते हैं। मैंने उन्हें हमेशा यही करते देखा है। मैं सोच भी नहीं सकती कि उन पर गोलियां कैसे चलाई जा सकती हैं। मुझे तो कैमरे पर इस बारे में बात करने से भी डर लग रहा है। क्या पता कोई मेरे पीछे भी पड़ जाए? अब हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा।"

18 Oct 2026, 09:31:18 PM IST Tiger Shroff Attack News Live: टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बारे में क्या बोली मुंबई पुलिस Tiger Shroff Attack News Live: टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस के डीसीपी मोहित गर्ग का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया, "यह घटना करीब 7 बजे हुई। कुछ अज्ञात लोग मौके पर पहुंचे और मिस्टर टाइगर श्रॉफ पर तब फायरिंग कर दी, जब वे एक प्राइवेट इवेंट खत्म करके वहां से निकल रहे थे। मिस्टर टाइगर श्रॉफ को गोली नहीं लगी है, वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस घटना में दो लोग घायल हुए हैं। एक उनके ड्राइवर, फिरदौस हैं, जिनके हाथ में चोट आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक, वे खतरे से बाहर हैं। दूसरे घायल व्यक्ति चौहान हैं, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए, मुंबई पुलिस ने कई टीमें तैनात की हैं और जांच में अलग-अलग विभाग शामिल हैं। एक फॉरेंसिक टीम ने शुरुआती जांच की है।

18 Oct 2026, 09:14:00 PM IST Tiger Shroff Attack News Live: गृह मंत्रालय छोड़ें देवेंद्र फडणवीस, टाइगर श्रॉफ हमले के मामले में कांग्रेस का तंज Tiger Shroff Attack News Live: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, "यह एक बार फिर मुंबई में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हमने पहले सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी देखी है। दुखद रूप से, बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और रोहित शेट्टी के घर के बाहर भी गोलियां चलाई गईं। अगर राजनेताओं और अभिनेताओं जैसी जानी-मानी हस्तियां भी यहां सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी के लिए क्या उम्मीद बची है? इससे फिर यही बात सामने आती है कि मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे विभाग हैं और उन पर काम का अत्यधिक बोझ है। महाराष्ट्र को एक समर्पित और स्वतंत्र गृह मंत्री की जरूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में सक्षम और प्रभावशाली हो। मैं फिर से दोहराती हूं। पुलिस को उनकी स्वतंत्रता दें, उन्हें अपना काम करने दें, और गृह विभाग की ओर से उन पर डाले जाने वाले राजनीतिक दबाव को खत्म करें।"

18 Oct 2026, 09:10:36 PM IST Tiger Shroff Attack News Live: टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में ओवैसी की पार्टी भड़की Tiger Shroff Attack News Live: टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में ओवैसी की पार्टी ने राज्य सरकार और मुंबई पुलिस पर निशाना साधा है। AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा, "यह बहुत गंभीर मामला है। हमें अभी खबर मिली है कि मुंबई जैसी जगह पर, रविवार के दिन, जुहू जैसी जगह पर कुछ बदमाश आए और उन्होंने बॉलीवुड के युवा अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोली चला दी। मुंबई को क्या हो गया है? क्या ये लोग मुंबई को वापस 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं? जब सलमान खान पर हमला हुआ था, तब रोहित शेट्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुंबई पुलिस क्या कर रही है? हम चाहते हैं कि मुंबई पुलिस पूरी सतर्कता के साथ इसे रोके यह बहुत गंभीर मामला है। पुलिस को तुरंत इस मामले की जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यह कानून-व्यवस्था की पूरी तरह से विफलता है।"

18 Oct 2026, 09:07:07 PM IST Tiger Shroff News Live: टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी मामले में घटनास्थल फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत #WATCH | Mumbai | Forensic team collects evidence from the spot where a firing incident occurred involving actor Tiger Shroff. He is safe and has not sustained any gunshot injuries, as per Mumbai Police Mumbai Police have formed a total of 15 teams to investigate the incident. Two people were injured in the firing, one of whom is Tiger Shroff’s driver, Firdosh; he sustained a gunshot wound to his left arm: Mumbai Police — ANI (@ANI) October 18, 2026 Tiger Shroff News Live: अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना वाली जगह से फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं। मुंबई पुलिस के अनुसार, टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें गोली नहीं लगी है। इस गोलीबारी में दो लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर फिरदोश हैं। उनके बाएं हाथ में गोली लगी है

18 Oct 2026, 09:02:20 PM IST Tiger Shroff News Live: मुंबई पुलिस ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना की जांच के लिए कुल 15 टीमें बनाई हैं। Tiger Shroff News Live: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए गोलीबारी के मामले में मुंबई पुलिस ऐक्टिव हो गई है। इस घटना की जांच के लिए कुल 15 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस ने बताया कि इस गोलीबारी में दो लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक टाइगर श्रॉफ का ड्राइवर फिरदोश है। उसके बाएं हाथ में गोली लगी है।

18 Oct 2026, 08:59:09 PM IST Tiger Shroff News Live: टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले का वीडियो आया सामने #WATCH: Video footage purportedly capturing gunfire during a reported attack on actor Tiger Shroff’s car in Mumbai’s Juhu area has surfaced online. The incident reportedly occurred near Pushpa Park on Sunday evening. Shroff was unharmed, according to a police official. #TigerShroff #Mumbai #MumbaiPolice (Video Source - Third party) — Argus News (@ArgusNews_in) October 18, 2026 Tiger Shroff News Live: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले का वीडियो भी सामने आया है। इसमें टाइगर अपनी कार से आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं। फैन्स उनकी एक झलक पाने के लिए उनका नाम पुकारते हुए सुने जा सकते हैं। इसी बीच पांच राउंड गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वहां अफरा-तफरी मच जाती है और एक सख्श के कराहने की आवाज सुनाई देती है।