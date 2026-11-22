एक ऐसा गीतकार जिसने अपने जीवन में 6 बार जीते नेशनल अवॉर्ड्स, गीतों से लेकर कहानी से भी किया कमाल
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे गीतकार हुए इन्होंने अपने करियर में 6 बार नेशनल अवॉर्ड जीता। इस गीतकार ने सिर्फ अपने गानों के लिए नहीं बल्कि फिल्म लेखन, स्क्रीप्ले के लिए भी खूब तारीफें बटोरी। पहचानिए इस गीतकार को।
गाना ‘मेरा कुछ समान तुम्हारे पास पड़ा है’, ‘तुझसे नाराज नहीं जिंदगी’, ‘तेरे बिना जिंदगी से…’ जब आप एकांत में बैठकर इन गानों को सुनते होंगे तो यकीनन एक बार आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आता होगा कि कोई इतनी गहराई में उतर कर, भावनाओं को शब्दों में कैसे पिरो सकता है। कैसे किसी के दिमाग में ख्याल आया होगा कि 'मेरा कुछ समान तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो' जैसी फीलिंग को शब्द दे दिए जाए। ये काम सिर्फ गुलज़ार ही कर पाए। वैसे तो उनके जीवन की शुरुआत के बारे में जानने को बहुत कुछ है। लेकिन आज हम सिर्फ उनके कुछ गाने, फिल्मों के लिए जीते उनके नेशनल अवॉर्ड्स के बारे में बा करेंगे।
गुलजार ने अपने करियर में गीतों और फिल्मों को मिलाकर कुल 6 बार नेशनल अवॉर्ड्स जीते। एक बार दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड उनके नाम रहा।
पहला नेशनल अवॉर्ड- फिल्म कोशिश,1972
गुलजार साहब अपने लिखे गीतों के साथ फिल्मों, उसका लेखन, स्क्रीनप्ले के लिए भी पसंद किए जाते रहे हैं। उन्हें अपने जीवन का पहला नेशनल अवॉर्ड अपने लिखे गीत के लिए नहीं बल्कि फिल्म के स्क्रीनप्ले के लिए जीता था। साल 1972 में उनकी फिल्म कोशिश आई थी। इस फिल्म के लिए गुलजार ने अपने करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड जीता था। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे कपल की थी जो गूंगे और बहरे होते हैं। ये इमोशनल कर देने वाली कहानी आपके दिमाग पर छाप छोड़ देगी।
दूसरा नेशनल अवॉर्ड-मौसम, 1975
1975 में गुलजार ने एक फिल्म मौसम का डायरेक्शन किया था। इस संजीव कुमार शर्मिला टैगोर ने लीड किरदार निभाया था। गुलजार ने इस फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड जीता था। दूसरी बेस्ट फीचर फिल्म केटेगरी में ये अवॉर्ड जीता गया था।
तीसरा नेशनल अवॉर्ड-मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, 1988
1988 में आई फिल्म इजाज़त का डायरेक्शन गुलजार ने ही किया था। इस फिल्म में एक गाना था 'मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है'। इस गाने के लिए गुलजार ने पहली बार एक गीतकार के तौर पर नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किया। फिल्म की कहानी दिल छू लेने वाली थी।
चौथा नेशनल अवॉर्ड-यारा सिली सिली, 1991
साल 1991 में लेकिन नाम की फिल्म आई थी। इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया ने लीड किरदार निभाया था। इस फिल्म में गाना था 'यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना'। इस गाने को लिखने के लिए गुलजार ने नेशनल अवॉर्ड जीता था।
पांचवा नेशनल अवॉर्ड-पंडित भीमसेन जोशी, 1993
गुलजार ने पंडित भीमसेन जोशी नाम के बायोग्राफिकल फिल्म बनाई थी। फिल्म के लिए गुलजार ने नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किया था। फिल्म ऑडियंस के बीच पसंद की गई
छठा नेशनल अवॉर्ड- माचिस, 1996
1996 में गुलजार ने माचिस नाम की एक फिल्म का डायरेक्शन किया। इस फिल्म में तबु और चंद्रचूर ने लीड किरदार निभाया था। फिल्म के गाने खूब हिट हुए। इस फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ इसका लेखन भी गुलजार ने किया था। माचिस ने बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट केटेगरी में अवॉर्ड जीता था।ये वही फिल्म है जिसका गाना ‘चप्पा चप्पा चरखा चले खूब मशहूर हुआ था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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