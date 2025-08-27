This is a violation of privacy, Alia Bhatt expresses anger after the video of the bungalow goes viral ये प्राइवेसी का उल्लंघन है, बंगले का वीडियो वायरल होने आलिया भट्ट ने जताई नाराजगी, Entertainment Hindi News - Hindustan
This is a violation of privacy, Alia Bhatt expresses anger after the video of the bungalow goes viral

ये प्राइवेसी का उल्लंघन है, बंगले का वीडियो वायरल होने आलिया भट्ट ने जताई नाराजगी

हाल में आलिया भट्ट के नए घर का एक वीडियो वायरल हुआ था। अब एक्ट्रेस ने इस वीडियो का विरोध करते हुए इसे उनकी प्राइवेसी के खिलाफ बताया है। एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 06:50 AM
बॉलीवुड स्टार कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का नया घर पिछले कुछ सालों से बांद्रा में बन रहा है। करीब 250 करोड़ रुपये की कीमत वाला ये 6-स्टोरी बंगला अब लगभग तैयार है। हाल में इस बंगले का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें घर के बाहर के हिस्से को देखा जा सकता था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो पर अब आलिया भट्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखने की बात कही।

आलिया भट्ट ने जताई नाराजगी

आलिया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि बिना इजाजत किसी के घर की शूटिंग करना और उसे ऑनलाइन डालना बिल्कुल गलत है। एक्ट्रेस ने लिखा, “मुझे समझ है कि मुंबई जैसे शहर में स्पेस लिमिटेड है। कई बार आपकी खिड़की से दिखने वाला नज़ारा किसी और के घर का होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरों के प्राइवेट रेजिडेंस की शूटिंग करे और उसे इंटरनेट पर फैलाए। हाल ही में हमारे घर जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, का वीडियो रिकॉर्ड किया गया और कई पब्लिकेशन ने उसे हमारी जानकारी और कंसेंट के बिना पब्लिश किया।”

आलिया ने आगे लिखा, “ये प्राइवेसी का उल्लंघन है और एक गंभीर सुरक्षा से जुड़ी समस्या भी। किसी के पर्सनल स्पेस की फोटो या वीडियो लेना कंटेंट नहीं, बल्कि एक उल्लंघन है। इसे कभी सामान्य नहीं किया जाना चाहिए।”

पहले भी किया विरोध

यह पहली बार नहीं है जब आलिया ने अपनी प्राइवेसी को लेकर सवाल उठाए हो। साल 2023 में भी एक पब्लिकेशन के फोटोग्राफर ने उनके घर की खिड़की से तस्वीरें खींच ली थीं। एक्ट्रेस ने इसका विरोध किया था। बॉलीवुड के कई सेलेब्रिटीज ने एक्ट्रेस के इस विरोध का समर्थन किया था।

