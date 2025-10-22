बिग बॉस 19 के इस कंटेस्टेंट ने करवाई थी अपनी मां की दूसरी शादी, पहले पिता ने दूसरी औरत के लिए छोड़ा

बिग बॉस 19 के इस कंटेस्टेंट ने करवाई थी अपनी मां की दूसरी शादी, पहले पिता ने दूसरी औरत के लिए छोड़ा
संक्षेप: बिग बॉस 19 में नजर आ रहे इस कंटेस्टेंट ने करवाई थी अपनी मां की दूसरी शादी। मां की इस बात ने बदल दी इस कंटेस्टेंट की जिंदगी। अब बिग बॉस में ऑडियंस को इम्प्रेस कर रहा है ये स्टार।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट ऑडियंस को इम्प्रेस करने में कामयाब हो रहे हैं। इन्हीं कंटेस्टेंट की वजह से शो की TRP बढ़ रही हैं। शो में नजर आ रहे सभी कंटेस्टेंट की जर्नी छाप छोड़ने वाली है। इनमें से एक ऐसा भी कंटेस्टेंट है जिसने अपनी अकेली मां के हक के लिए आवाज उठाई और उनकी दूसरी शादी करवाई। ये कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि बसीर अली हैं। रोडीज के दौरान बसीर ने बताया था कि उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर मां की दूसरी शादी करवाई थी।
मां की करवाई दूसरी शादी
दरअसल, साल 2017 में बसीर ने रणविजय के शो रोडीज में भाग लिया था। ऑडिशन के दौरान बसीर ने बताया था कि जब वो सिर्फ 5 साल के थे तो उनके पिता ने किसी दूसरी महिला के लिए उन्हें छोड़ दिया था। उनकी मां ने अकेले ही उनकी और उनके बड़े भाई की परवरिश की। जब उन्होंने अपनी मां को अकेला देखा तो एक उम्र के बाद दोनों भाइयों ने मां की दूसरी शादी करवाई। बसीर ने ये भी बताया कि पहले उनकी बहोत लड़ाइयां होती थीं। लेकिन उनकी मां की एक बात ने उनके मन को बदल दिया।
बदल गया गेम
बता दें, बिग बॉस 19 की शुरुआत में बसीर अली के गेम को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। उन्हें घर का फाइनलिस्ट माना जा रहा था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उनका गेम बदल गया है। उनके कम ही मुद्दे होते हैं। अब उन्होंने शो में नेहल चुडासमा के साथ प्यार की शुरुआत की है। शो में उनका ये लव एंगल ऑडियंस को कितना पसंद आता है ये देखना मजेदार होगा।