साल 2009 की वो साइंस फिक्शन जिसने जीते 3 ऑस्कर, बनने में लगे 4 साल
आज हम आपको साल 2009 में रिलीज हुई उस हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसने तीन ऑस्कर जीते। इस फिल्म का एक सीक्वल आ चुका है। वहीं, फिल्म का तीसरा पार्ट इस साल 19 दिसंबर को रिलीज होगा। यह एक हॉलीवुड फिल्म है जो भारत में भी काफी लोकप्रिय साबित हुई थी।
पहचानिए फिल्म का नाम
क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है अवतार। अवतार साल 2009 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने तीन ऑस्कर समेत 91 अवॉर्ड्स जीते थे।
फिल्म को बनने में लगे थे चार साल
आईएमडीबी की मानें तो इस फिल्म को बनने में चार साल लगे थे। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून हैं। अब जेम्स कैमरून की फिल्म का तीसरा पार्ट आनेवाला है। इस फिल्म में सीजीआई का काफी इस्तेमाल हुआ था। फिल्म के कई सीजीआई सीन्स को रेंडर होने के लिए 47 घंटे लगते थे।
जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं अवतार
अवतार भारत में भी काफी लोकप्रिय हुई थी। फिल्म का दूसरा पार्ट अवतार: द वे ऑफ वॉटर साल 2022 में रिलीज हुआ था। वहीं, फिल्म का तीसरा पार्ट यानी अवतार: फायर एंड ऐश 19 दिसंबर को रिलीज होगा। इस फिल्म को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। अगर आप फिल्म के पहला और दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।