Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़These winning couples of Nach Baliye have separated, and these 22 participating couples also lost their relationships
नच बलिए जीतने वाली ये जोड़ियां हुई अलग, भाग लेने वाले इन 22 कपल्स का भी नहीं बचा रिश्ता

नच बलिए जीतने वाली ये जोड़ियां हुई अलग, भाग लेने वाले इन 22 कपल्स का भी नहीं बचा रिश्ता

संक्षेप:

टीवी की पॉपुलर जोड़ियों को नच बलिए में अपनी डांसिंग स्किल दिखाते हुए देखा गया था। लेकिन इन 9 सीजन में से 4 सीजन के विनर तलाक ले चुके हैं या अब रिश्ते में नहीं हैं। इसके अलावा सभी सीजन पर ध्यान दें तो कुल 22 जोड़ियां अब अलग हो चुकी हैं।

Jan 05, 2026 07:39 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी रियलिटी शो नच बलिए को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। इस रियलिटी सही के हर सीजन में एंटरटेनमेंट जगत की कई बड़े स्टार कपल ने भाग लिया था। कुछ ने अपने डांस टैलेंट के बलबूते शो का खिताब अपने नाम किया था। लेकिन नच बलिए के 9 सीजन में से 4 सीजन जीतने वाली ये जोड़ियां अब अलग हो चुकी है। उससे भी बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि इन 9 सीजन में नजर आई करीब 22 जोड़ियां तलाक ले चुकी हैं या अब रिश्ते में नहीं हैं।

आमिर अली और संजीदा शेख
नच बलिए सीजन 3 का खिताब जीतने वाली जोड़ी आमिर अली और संजीदा शेख पिछले चार सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों का तलाक हो चुका है और संजीदा अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश कर रही हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:शोले के गब्बर से है टीवी की अम्मा जी एक्ट्रेस कृतिका देसाई का पारिवारिक रिश्ता
ये भी पढ़ें:टीवी के ये एक्टर्स कभी थे पति-पत्नी, तलाक ने अलग कर दिए इनके रास्ते
आमिर अली संजीदा शेख



शालीन भनोट और दलजीत कौर
शालीन भनोट और दलजीत कौर ने नच बलिए सीजन 4 जीता था। शो पर एक दूसरे के साथ नजर आई ये जोड़ी लम्बा सफर नहीं तय कर पाई और साल 2015 में दोनों ने तलाक ले लिया। दोनों का एक बेटा भी है जिसकी कस्टडी दलजीत को दी गई।

shalin bhanot dalljiet kaur

जय भानुशाली और माही विज

नच बलिए सीजन 5 जीतने वाले जय भानुशाली और माही विज टीवी की दुनिया का एक आइडल कपल था। लेकिन हाल में ही दोनों ने अपने अलग होने का एलान किया है। दोनों के तीन बच्चे हैं। जॉइंट पोस्ट में एक्टर्स ने कहा है कि वो अपने बच्चों की मिलकर परवरिश करेंगे।

mahhi vij jay bhanushali

ऋत्विक धनजानी और आशा नेगी

ऋत्विक धनजानी और आशा नेगी नच बलिए 6 जीते थे, ये उस समय की सबसे चर्चित जोड़ी थी। लेकिन साल 2020 में दोनों ने अपने रास्ते अलग करते हुए ब्रेकअप कर लिया। अब दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं।

asha negi rithvik dhanjani



नच बलिए के इन चार विनर्स के अलावा 22 जोड़ियां ऐसी हैं जो अब रिश्ते में नहीं हैं। नच बलिए सीजन 2 में नजर आए राजीव पॉल और डेलनाज ईरानी तलाक ले चुके हैं, राजा चौधरी-श्वेता तिवारी, गौरव चोपड़ा-नारायणी शास्त्री, नच बलिए सीजन 3 से अभिषेक अवस्थी-राखी सावंत, करण पटेल-अमिता चंदेकर, इंद्रनील सेन गुप्ता-बरखा बिष्ट, श्वेता केसवानी-एलेक्स, करण ग्रोवर-कविता कौशिक, नच बलिए सीजन 4 से नमन शॉ-मेघा गुप्ता, कपिल निर्मल-अंजलि अबरोल, नच बलिए 5 से करण मेहरा-निशा रावल, कुंवर अमर-चार्ली चौहान, राहुल महाजन-डिम्पी महाजन, कुशाल टंडन-एलेना, नच बलिए सीजन 6 राकेश बापट-रिद्धि डोगरा, पारस छाबड़ा-सारा खान, संजीव सेठ-लता सबरवाल, नच बलिए 7 से नंदीश संधू-रश्मि देसाई, उपेन पटेल-करिश्मा तन्ना, नच बलिए सीजन 9 से शांतनु महेश्वरी-नित्यामी शिर्के और श्रद्धा आर्या-आलम मक्कार। ये सभी जोड़ियां नच बलिए के अलग सीजन में नजर आने के बाद अलग हो गई।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Jay Bhanushali Sanjeeda Shaikh Rashami Desai अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bigg Boss 19, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।