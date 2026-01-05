नच बलिए जीतने वाली ये जोड़ियां हुई अलग, भाग लेने वाले इन 22 कपल्स का भी नहीं बचा रिश्ता

संक्षेप: टीवी की पॉपुलर जोड़ियों को नच बलिए में अपनी डांसिंग स्किल दिखाते हुए देखा गया था। लेकिन इन 9 सीजन में से 4 सीजन के विनर तलाक ले चुके हैं या अब रिश्ते में नहीं हैं। इसके अलावा सभी सीजन पर ध्यान दें तो कुल 22 जोड़ियां अब अलग हो चुकी हैं।

टीवी रियलिटी शो नच बलिए को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। इस रियलिटी सही के हर सीजन में एंटरटेनमेंट जगत की कई बड़े स्टार कपल ने भाग लिया था। कुछ ने अपने डांस टैलेंट के बलबूते शो का खिताब अपने नाम किया था। लेकिन नच बलिए के 9 सीजन में से 4 सीजन जीतने वाली ये जोड़ियां अब अलग हो चुकी है। उससे भी बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि इन 9 सीजन में नजर आई करीब 22 जोड़ियां तलाक ले चुकी हैं या अब रिश्ते में नहीं हैं।



आमिर अली और संजीदा शेख

नच बलिए सीजन 3 का खिताब जीतने वाली जोड़ी आमिर अली और संजीदा शेख पिछले चार सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों का तलाक हो चुका है और संजीदा अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश कर रही हैं।

शालीन भनोट और दलजीत कौर

शालीन भनोट और दलजीत कौर ने नच बलिए सीजन 4 जीता था। शो पर एक दूसरे के साथ नजर आई ये जोड़ी लम्बा सफर नहीं तय कर पाई और साल 2015 में दोनों ने तलाक ले लिया। दोनों का एक बेटा भी है जिसकी कस्टडी दलजीत को दी गई।

जय भानुशाली और माही विज नच बलिए सीजन 5 जीतने वाले जय भानुशाली और माही विज टीवी की दुनिया का एक आइडल कपल था। लेकिन हाल में ही दोनों ने अपने अलग होने का एलान किया है। दोनों के तीन बच्चे हैं। जॉइंट पोस्ट में एक्टर्स ने कहा है कि वो अपने बच्चों की मिलकर परवरिश करेंगे।

ऋत्विक धनजानी और आशा नेगी ऋत्विक धनजानी और आशा नेगी नच बलिए 6 जीते थे, ये उस समय की सबसे चर्चित जोड़ी थी। लेकिन साल 2020 में दोनों ने अपने रास्ते अलग करते हुए ब्रेकअप कर लिया। अब दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं।