पेटीएम के फाउंडर बोले- अच्छी जिंदगी के लिए 2 लाख काफी हैं; कपिल बोले- इतना रखिए बाकी हमें दे दीजिए

नेटफ्लिक्स के शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में ‘बोट’ के अमन गुप्ता, ‘मामाअर्थ’ कीं गजल अलग, ‘ओयो’ के रितेश अग्रवाल और ‘पेटीएम’ के विजय शेखर शर्मा नजर आने वाले हैं।

पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा हाल ही में कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। बातचीत के दौरान विजय शेखर शर्मा ने कहा कि एक सुकून भरी और अच्छी जिंदगी के लिए 2 लाख रुपये महीना काफी हैं। इस पर कपिल ने मजेदार जवाब दिया।

कपिल शर्मा का रिएक्शन सामने आए प्रोमो में कपिल शर्मा ने विजय शेखर शर्मा से एक गंभीर सवाल पूछा, “विजय भाई, आपके हिसाब से एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे चाहिए?” पेटीएम के संस्थापक ने शांति से जवाब दिया, “1-2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं।” कपिल ने तुरंत कहा, “आप इतना पैसा अपने पास रख लीजिए और बाकी पैसा पेटीएम के जरिए हमें भेज दीजिए?”

‘ओयो’ को बोला ‘यो यो’ फिर रितेश अग्रवाल ने ओयो के शुरुआती दिनों का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, “जब मैंने पहली बार होटल बिजनेसमैन से संपर्क किया था तब लोग ओयो का उच्चारण भी नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक, उनका नाम राजेश है, वह 'योयो' ही कहते हैं।” इस पर कपिल ने कहा, “सावधान, कहीं हनी सिंह अपना हिस्सा न मांग लें!”