रणबीर की रामायण का बजट सुन हैरान हुए विवेक अग्निहोत्री, बोले- 4000 करोड़ कहां…

फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री इन दिनों अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में इंटरव्यू में रणबीर कपूर की रामायण के बजट पर अपना रिएक्शन दिया है। विवेक अग्निहोत्री ने जैसे ही सुना कि रणबीर कपूर की रामायण का बजट 4000 करोड़ है, वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि 4000 करोड़ कहां खर्च करेंगे।

4000 करोड़ सुन हैरान हुए विवेक अग्निहोत्री फिल्मीज्ञान से खास बातचीत में उनके उस बयान की बात उठी जहां उन्होंने कहा था कि भक्ति को कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरह नहीं बनाना चाहिए। इसी दौरान विवेक अग्निहोत्री को बताया गया कि रामायण का बजट 4000 करोड़ है। विवेक अग्निहोत्री ने बजट सुनकर हैरानी से पूछा, क्या? 4000 करोड़ हिंदी फिल्म का बजट कैसे हो सकता है? फिर उनसे कहा गया कि हिंदी फिल्म नहीं है, वो उसे पूरी दुनिया के हिसाब से बना रहे हैं। इसपर विवेक ने कहा कि पर बन तो हिंदुस्तान में रही है, वो कोई आकाश में तो बन नहीं रही।

क्या बोले विवेक अग्निहोत्री? इसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि कितना भी वीएफएक्स हो, 4000 करोड़ कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं, भगवान करे वो फिल्म बने, लेकिन वो अचंभित हैं। उन्होंने 400 करोड़,800 करोड़ तक वो समझ सकते हैं, लेकिन 4000 करोड़ कहां खर्च करेंगे वो नहीं समझ पा रहे हैं।