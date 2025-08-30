The Bengal Files Vivek Agnihotri Amazed Ranbir Kapoor Ramayan Budget says 4000 crore kaha kharch kar rahe रणबीर की रामायण का बजट सुन हैरान हुए विवेक अग्निहोत्री, बोले- 4000 करोड़ कहां…, Entertainment Hindi News - Hindustan
विवेक अग्निहोत्री ने रणबीर कपूर की रामायण के बजट पर हैरान जताई है। उन्हें जब पता चला कि रणबीर कपूर की रामायण का बजट 4000 करोड़ है, वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा कि 4000 करोड़ कहां खर्च करेंगे।  

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 06:52 PM
फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री इन दिनों अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में इंटरव्यू में रणबीर कपूर की रामायण के बजट पर अपना रिएक्शन दिया है। विवेक अग्निहोत्री ने जैसे ही सुना कि रणबीर कपूर की रामायण का बजट 4000 करोड़ है, वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि 4000 करोड़ कहां खर्च करेंगे।

4000 करोड़ सुन हैरान हुए विवेक अग्निहोत्री

फिल्मीज्ञान से खास बातचीत में उनके उस बयान की बात उठी जहां उन्होंने कहा था कि भक्ति को कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरह नहीं बनाना चाहिए। इसी दौरान विवेक अग्निहोत्री को बताया गया कि रामायण का बजट 4000 करोड़ है। विवेक अग्निहोत्री ने बजट सुनकर हैरानी से पूछा, क्या? 4000 करोड़ हिंदी फिल्म का बजट कैसे हो सकता है? फिर उनसे कहा गया कि हिंदी फिल्म नहीं है, वो उसे पूरी दुनिया के हिसाब से बना रहे हैं। इसपर विवेक ने कहा कि पर बन तो हिंदुस्तान में रही है, वो कोई आकाश में तो बन नहीं रही।

क्या बोले विवेक अग्निहोत्री?

इसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि कितना भी वीएफएक्स हो, 4000 करोड़ कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं, भगवान करे वो फिल्म बने, लेकिन वो अचंभित हैं। उन्होंने 400 करोड़,800 करोड़ तक वो समझ सकते हैं, लेकिन 4000 करोड़ कहां खर्च करेंगे वो नहीं समझ पा रहे हैं।

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की बात करें तो इस फिल्म का बजट कथिततौर पर 4000 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं, साई पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आएंगी। फिल्म में एक्टर रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में दिखेंगे।

