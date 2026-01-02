Hindustan Hindi News
कब से शुरू हो रहा द 50? रियलिटी शो के लिए बिग बॉस विनर के नाम की है चर्चा

संक्षेप:

कलर्स पर बिग बॉस का फिनाले हो चुका है। अब उस चैनल पर एक नया रियलिटी शो शुरू होने वाला है। इस नए रियलिटी शो का नाम द 50 है। इस रियलिटी शो में 50 कंटेस्टेंट्स हिस्सा लेंगे। इन 50 कंटेस्टेंट्स में से कुछ के नाम सामने आए हैं। 

Jan 02, 2026 Harshita Pandey
कलर्स पर जल्द ही एक नया रियलिटी शो शुरू होने वाला है। इस नए शो का नाम होगा द 50।बिग बॉस के फिनाले में इस रियलिटी शो का ऐलान हुआ था।द 50 में 50 कंटेस्टेंट्स हिस्सा लेंगे। इन चेहरों में इंडस्ट्री के सारे बड़े चेहरे नजर आएंगे। शो जल्द ही शुरू होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुकताबिक, शो में बिग बॉस मराठी के विनर शिव ठाकरे भी हिस्सा ले सकते हैं।

कब शुरू होगा नया रियलिटी शो?

ओटीटी प्ले के मुताबिक, नया रियलिटी शो द 50 18 जनवरी से कलर्स पर शुरू होगा। कलर्स के साथ-साथ ये शो जियो हॉटस्टार पर भी प्रीमियर होगा।

द 50 रियलिटी शो में नहीं होगी कोई रूलबुक

शो में 50 कंटेस्टेंट एक महल में रहेंगे। इन कंटेस्टेंट्स को कोई रूल बुक फॉलो नहीं करनी होगी। कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे के साथ अपनी स्ट्रेंथ, सोचने-समझने की शक्ति और साइकोलॉजिकल पावर के बलबूते पर सर्वाइव करना होगा। इस शो में कंटेस्टेंट को कोई टास्क नहीं दिए जाएंगे।

द 50 के लिए इन नामों की हो रही चर्चा

शो के लिए कुछ नामों की चर्चा हो रही है। हालांकि, अभी किसी भी नाम की आधिकारिक जानकारी सामने आई है। bombaytimes.com के मुताबिक, शो के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही है, वो नाम हैं- शिव ठाकरे, धनाश्री वर्मा, अंशुला कपूर, उर्फी जावेद, अंकिता लोखंडे, तान्या मित्तल, प्रतीक साजपाल, निक्की तंबोली और फैजू नजर आ सकते हैं।

बिग बॉस में नजर आ चुके हैं ये नाम

शिव ठाकरे बिग बॉस मराठी के विनर रह चुके हैं। इसी के साथ शिव ठाकरे बिग बॉस हिंदी के एक सीजन का भी हिस्सा रह चुके हैं। अंकिता लोखंडे भी बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं। तान्या मित्तल, प्रतीक सेजपाल और निक्की तंबोली वो नाम हैं जो बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं।

