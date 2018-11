शादी के सीजन में हिना खान भी बनीं 'दुल्हन', VIDEO हुआ वायरल

दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा के बाद एक्ट्रेस राखी सावंत ने भी अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी है। इसी बीच टीवी की पॉपुलर बहू अक्षरा यानी हिना खान का दुल्हन लुक सुर्खियों में आ गया है। जी हां, हिना खान का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वो मॉडर्न दुल्हन के लुक में नजर आ रही हैं। लेकिन ये वीडियो उनकी सचमुच की शादी का नहीं बल्कि एक फोटोशूट का है।

मैगजीन के लिए दुल्हन बनीं हिना खान...

जी हां, हिना ने ये फोटोशूट एक जानी-मानी वेडिंग मैगजीन के कवर फोटो के लिए करवाया है। सामने आए वीडियो में हिना कई खूबसूरत ड्रेसेज में नजर आ रही है। कभी वो रॉयल लुक में नजर आतीं तो कभी सिजलिंग साड़ी लुक में। इस वीडियो में वो अपनी 'कोमोलिका' वाली नोज रिंग पहनी हुई भी दिख रही हैं। जो उनका ट्रेडमार्क बन चुकी है। इस वीडियो को शेयर करते हुए हिना ने एक खूबसूरत कैप्शन भी लिखा है- "You don’t need a monarchy to be a Queen. Elegance,

extravagant, style, persona, glitter in abundance and inherent gorgeous makes you Royal!" (VIDEO देखने के लिए यहां क्लिक करें)

बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हैं हिना...

खबर है कि बहुत जल्द ही हिना एक वुमन ओरिएंटेड फिल्म के जरिए बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री मारने वाली है। इसके अलावा वो एकता कपूर के शो 'कसौटी जिंदगी के 2' में कोमोलिका के किरदार में नजर आती है। हिना इस सीरियल के कुछ ही एपिसोड में नजर आई और इस महीने के आखिरी में हिना फिर से इस सीरियल की शूटिंग पूरी करेंगी। इस बीच हिना अपने बाकी प्रोजेक्ट्स की शूटिंग में व्यस्त थी।

बता दें कि हिना खान ने सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’में अक्षरा का यादगार रोल किया था और इसी किरदार की वजह से वो घर-घर में पॉपुलर हो गई थीं। इस सीरियल से नाता तोड़ने के बाद हिना ने अपने करियर में ऐसे-ऐसे चैलेंज पूरे किए है, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। पहले हिना रोहित शेट्टी के धमाकेदार शो खतरों के खिलाड़ी में नजर आई तो वहीं उन्होंने सलमान खान के शो बिग बॉस 11 में भी कदम रखा।