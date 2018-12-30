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#यूजीसी नेट 2018 #कुंभ-2019 #Bigg Boss 12 Finale #अनोखी #नंदन
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कपिल शर्मा ने 1 साल बाद की वापसी, शो को लेकर कुछ ऐसा है फैन्स का रिएक्शन

कपिल शर्मा

कपिल शर्मा के शो का फैन्स को काफी समय से इंतजार था और अब वो इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि शो शुरू हो गया है। शो की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई। कपिल का अंदाज बहुत ही जबरदस्त रहा। कपिल के साथ-साथ चंदन प्रभाकर, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, भारती सिंह और शुमोना चक्रवर्ती ने साथ में खूब हंसाया। लेकिन जब रणवीर सिंह की एंट्री हुई तो फिर अलग ही माहौल बन गया।

कैसा लगा आपको 'द कपिल शर्मा' शो का पहला एपिसोड

शो का पहला एपिसोड दर्शकों को भी काफी अच्छा लगा और सभी ने सोशल मीडिया पर शो को लेकर अपने रिएक्शन दिए हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

बता दें कि कपिल 1 साल तक टीवी शो से गायब रहे हैं। लेकिन इस पूरे 1 साल के गैप को कपिल ने पहले ही एपिसोड में पूरा कर दिया।


 

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  • Web Title:the kapil sharma show made a solid comeback on tv as fans cheers for kapil sharma

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Wed, 26 Dec 2018 05:00 AM IST
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