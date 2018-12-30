कपिल शर्मा ने 1 साल बाद की वापसी, शो को लेकर कुछ ऐसा है फैन्स का रिएक्शन

कपिल शर्मा के शो का फैन्स को काफी समय से इंतजार था और अब वो इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि शो शुरू हो गया है। शो की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई। कपिल का अंदाज बहुत ही जबरदस्त रहा। कपिल के साथ-साथ चंदन प्रभाकर, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, भारती सिंह और शुमोना चक्रवर्ती ने साथ में खूब हंसाया। लेकिन जब रणवीर सिंह की एंट्री हुई तो फिर अलग ही माहौल बन गया।
कैसा लगा आपको 'द कपिल शर्मा' शो का पहला एपिसोड
शो का पहला एपिसोड दर्शकों को भी काफी अच्छा लगा और सभी ने सोशल मीडिया पर शो को लेकर अपने रिएक्शन दिए हैं।
And it was hilarious 👌 Itna ki stomach pain ho gya hass hass ke 😂😂 Especially Chanduu jaan hai tu bhai show ki@haanjichandan@KapilSharmaK9 #TheKapilSharmaShow pic.twitter.com/Wb77NOI8Hx— Aashish Panjwani (@PanjwaniAashish) December 30, 2018
We are so excited for #TheKapilSharmaShow— Mr. G swami (@mr_gajanand) December 30, 2018
Kapil paaji we love your show!
I watched it and I love it
Good luck for your new show sir
👍👍
First show ma eitnii mastii or fun tha to age kya kya Hoga bhut majaaa ane vala hai #TheKapilSharmaShow @KapilSharmaK9 pic.twitter.com/Hz6ZBFdP49— Pardeep Kaur (@Pardeep17614295) December 30, 2018
Wooow@KapilSharmaK9 @bharti_lalli @kikusharda @RochelleMRao @haanjichandan @sumona24 @Krushna_KAS @trulyedward #TheKapilSharmaShow— Pardeep Kaur (@Pardeep17614295) December 30, 2018
Osm, amazing lovely Gantt att wonderful happiness 😘 great full show love you all bhut miss Kiya tha or kal rat to Maja a gay pic.twitter.com/VvAOGSEpvD
My honest review for #TheKapilSharmaShow is that he should give more space to @kikusharda like stars. I enjoyed the show after he entered. Best wishes @KapilSharmaK9 #tkss— YST (@uniqueYS13) December 30, 2018
@SonyTV thankyou #TheKapilSharmaShow is back our happiness is back😀😁😁😁😁😁🙏🤗♥️ pic.twitter.com/lkeLV9Z85x— S.K.fan of dharmendra deol🙏😎 (@fanfan82223964) December 30, 2018
Bahot dino ke baad itna hasee🤣 #TheKapilSharmaShow— Lau Narwni (@LNarwni) December 30, 2018
Original original hi hota hai... @KapilSharmaK9
Love u paaajii
बता दें कि कपिल 1 साल तक टीवी शो से गायब रहे हैं। लेकिन इस पूरे 1 साल के गैप को कपिल ने पहले ही एपिसोड में पूरा कर दिया।