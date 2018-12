कपिल शर्मा ने 1 साल बाद की वापसी, शो को लेकर कुछ ऐसा है फैन्स का रिएक्शन

कपिल शर्मा के शो का फैन्स को काफी समय से इंतजार था और अब वो इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि शो शुरू हो गया है। शो की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई। कपिल का अंदाज बहुत ही जबरदस्त रहा। कपिल के साथ-साथ चंदन प्रभाकर, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, भारती सिंह और शुमोना चक्रवर्ती ने साथ में खूब हंसाया। लेकिन जब रणवीर सिंह की एंट्री हुई तो फिर अलग ही माहौल बन गया।

शो का पहला एपिसोड दर्शकों को भी काफी अच्छा लगा और सभी ने सोशल मीडिया पर शो को लेकर अपने रिएक्शन दिए हैं।

And it was hilarious 👌 Itna ki stomach pain ho gya hass hass ke 😂😂 Especially Chanduu jaan hai tu bhai show ki@haanjichandan@KapilSharmaK9 #TheKapilSharmaShow pic.twitter.com/Wb77NOI8Hx — Aashish Panjwani (@PanjwaniAashish) December 30, 2018

We are so excited for #TheKapilSharmaShow

Kapil paaji we love your show!

I watched it and I love it

Good luck for your new show sir

👍👍 — Mr. G swami (@mr_gajanand) December 30, 2018

First show ma eitnii mastii or fun tha to age kya kya Hoga bhut majaaa ane vala hai #TheKapilSharmaShow @KapilSharmaK9 pic.twitter.com/Hz6ZBFdP49 — Pardeep Kaur (@Pardeep17614295) December 30, 2018

My honest review for #TheKapilSharmaShow is that he should give more space to @kikusharda like stars. I enjoyed the show after he entered. Best wishes @KapilSharmaK9 #tkss — YST (@uniqueYS13) December 30, 2018

Bahot dino ke baad itna hasee🤣 #TheKapilSharmaShow



Original original hi hota hai... @KapilSharmaK9

Love u paaajii — Lau Narwni (@LNarwni) December 30, 2018

बता दें कि कपिल 1 साल तक टीवी शो से गायब रहे हैं। लेकिन इस पूरे 1 साल के गैप को कपिल ने पहले ही एपिसोड में पूरा कर दिया।