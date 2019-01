SUPER DANCER: कंटेस्टेंट की कहानी सुनकर इमोशनल हुईं शिल्पा, उठाएंगी पढ़ाई का खर्च

शनिवार को रिएलिटी शो 'सुपर डांसर 3' के फाइनल ऑडिशन्स हुए। इस दौरान सभी कंटेस्टेंट्स ने जजों को अपने टैलेंट से चौंकाया। लेकिन 9 साल के कंटेस्टेंट तेजस वर्मा का टैलेंट देखकर तो तीनों जज शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर और अनुराग बसु बिल्कुल हैरान रह गए। तीनों ने तेजस को स्टैंडिंग ओवेशन दिया।

लेकिन इसके बाद तेजस की मां ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर वहां मौजूद सभी काफी इमोशनल हो गए। तेजस की मां ने बताया कि तेजस अपनी और अपने भाई की फीस 2 साल से खुद भर रहा है। ये सुनकर सभी दंग रह गए। अनुराग कहते हैं कि इस बात को सुनकर हमें गर्व करना चाहिए या दुखी होना चाहिए समझ ही नहीं आ रहा है। शिल्पा फिर कहती हैं कि इस बच्चे में बहुत टैलेंट है, लेकिन कभी-कभी प्रैशर की वजह से टैलेंट कम हो जाता है। जिसके बाद शिल्पा ने तेजस की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया।

Their dance ALWAYS leaves the judges in awe! Watch our Super duper talented kids tonight at 8 PM, on the #SuperDancerChapter3 Final Auditions! @TheShilpaShetty @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 pic.twitter.com/Emd2VwNTx7

— Sony TV (@SonyTV) January 12, 2019

शादी के बाद कपिल के लिए आई ये Good News, केक कट कर किया सेलिब्रेशन

VIDEO: 'डोला रे' गाने पर इन लड़कों ने किया ऐसा डांस, माधुरी दीक्षित की भी थम गई सासें

देखें कंटेस्टेंट्स के और मजेदार वीडियोज



Super Kid Gourav has one Super Move, can you guess which one is it? Watch his super smooth moves tonight on #SuperDancerChapter3 Final Auditions at 8 PM. @TheShilpaShetty @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 pic.twitter.com/y2U3RCpUbU

— Sony TV (@SonyTV) January 12, 2019

They may be young, but their talent is on another level! Don't miss them tonight on #SuperDancerChapter3 Final Auditions at 8 PM. @TheShilpaShetty @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 pic.twitter.com/WjauxZpJgO

— Sony TV (@SonyTV) January 12, 2019

Talent, Passion and Determination! These kids have got it all! Watch our Super Dancers Tonight on the #SuperDancerChapter3 Final Auditions, at 8 PM. @TheShilpaShetty @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 pic.twitter.com/abUR9qJrxk

— Sony TV (@SonyTV) January 12, 2019

Meet the Super Kid Gourav from #SuperDancerChapter3! Can you believe this amazing talent?! Watch them tonight on the Final Auditions at 8 PM. @TheShilpaShetty @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 pic.twitter.com/4Mbd5KEZPg

— Sony TV (@SonyTV) January 12, 2019