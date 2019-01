सुनील ग्रोवर बढ़ा रहे हैं कपिल शर्मा की तरफ दोस्ती का हाथ, कही ये तो नहीं वजह

कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच के मतभेद के बारे में भला कौन नहीं जानता। आपको या ही होगा कि इन दोनों कॉमेडियन के झगड़े ने लंबे समय तक सुर्खियां बटोरी थी। कई बार इन दोनों के झगड़े को खत्म करने की कोशिश की गई। यहां तक की खुद दबंग खान ने कपिल और सुनील की दोस्ती कराने की कोशिश की थी, लेकिन इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकल पाया। इस सब गहमा गहमी के बीच हाल ही में सुनील ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद अफवाहों के गलियारों में बात तेजी से फैल गई कि जल्द ही इम दोनों के बीच की दुश्मनी खत्म हो सकती है।

जी हां सही सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है तो आपको बता दें कि हाल ही में कपिल ने अपने ट्विटर एकाउंट पर एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने अपनी मां को उनके जन्मदिन की बधाई दी थी। बस फिर क्या था इस पोस्ट के शेयर होते ही लोगों की बधाईयों और लाइक्स का दौर शुरू हो गया। कपिल की मां को कीकू शारदा से ले कर पंजाबी सिंगर गुरू रंधावा तक ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसी बीच कपिल की इस पोस्ट पर सुनील ग्रोवर ने भी कपिल की मां को विश किया। जिसके बाद से ही कयास लगाए जा रहा है कि अब सुनील भी इस लड़ाई को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हैं।

Wish u a very happy birthday maa. Thank u for bringing me in this beautiful world. This world is beautiful jus bcoz of u. May u keep laughing always. I will try my best to make u happy always . Love u 🙏 pic.twitter.com/0e4d2aRK0D