WOW: सलमान खान के खास दोस्त बने सुनील ग्रोवर, इस फिल्म में हुई एंट्री

कपिल शर्मा का वक्त भले ही बुरा चल रहा हो। लेकिन उनके कलीग और दोस्त रह चुके सुनील ग्रोवर के तारे तो कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं। तभी तो पहले तो उनके शो दन दना दन को दर्शकों से अच्छा रिसपॉन्स मिला और अब वो सलमान खान के खास दोस्त भी बन चुके हैं।

सलमान की फिल्म भारत में हुई एंट्री...

जी हां, खबरों के मुताबिक सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भारत में सुनील उनके खास दोस्त का रोल निभाने वाले हैं। फिल्म भारत के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने भी खुद एक ट्वीट के जरिए इस खबर पर आधिकारिक मुहर लगा दी है। अली अब्बास जफर ने अपने ट्वीट में लिखा है,‘फिल्म भारत में आपका स्वागत है सुनील ग्रोवर।’

अली अब्बास जफर के इस ट्वीट का जवाब देते हुए सुनील ग्रोवर ने लिखा है,‘धन्यवाद सर मुझे यह मौका देने के लिए। मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनकर काफी गर्व महसूस हो रहा है।’

Thank you Sir for giving me the Visa. I am so proud of being part of this project🙏 https://t.co/n9fpcZiMa6