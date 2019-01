दीपिका को एसिड अटैक की धमकी मिलने पर श्रीसंत की पत्नी ने कही ये बड़ी बात

बिग बॉस 12 खत्म हो गया है, लेकिन दीपिका कक्कड़(Dipika Kakar) और श्रीसंत(Sreesanth) अब भी काफी सुर्खियों में हैं। बता दें कि दीपिका के ये शो जीतने से श्रीसंत के फैन्स खुश नहीं थे और जीत के बाद दीपिका को ट्रोल कर रहे थे, लेकिन हाल ही में तो हद हो गई। दरअसल, श्रीसंत के फैन्स के नाम के अकाउंट से दीपिका को एसिड अटैक की धमकी दी गई। जिसके बाद दीपिका के फैन क्लब ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए इस मामले पर ध्यान देने की बात कही।

Dear @MumbaiPolice this guy is threatening to throw acid on lady...Please arrest him early as possible



Please RT and Spread so this post can reach to @MumbaiPolice@CNNnews18 @RVCJ_FB @ZeeNews @aajtak @abpnewshindi @indiaforums @Spotboye @TheKhbri pic.twitter.com/fLvkhoRoSr

Ther had been a lot of abusive nd worst tweets for us as well frm other fandoms. I knw we have no control over what some ppl write.Some online reviewers pick it up solely because We refuse to give interview on their channel. I knw my Sreefam nd our trust for you remains strong.🤗

— Bhuvneshwari Sreesanth (@Bhuvneshwarisr1) January 7, 2019

इन सबके बाद श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी ने सोशल मीडिया के जरिए अपना रिएक्शन दिया है। भुवनेश्वरी ने ट्वीट कर लिखा, 'श्रीसंत के सभी फैंस..हम लोगों को कल पता चला कि दीपिका को एसिड अटैक की धमकी दी गई है। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूं कि मुझे और श्री को पूरा विश्वास है कि श्री के फैंस इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। हम लोगों को आप पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है यह कोई और है जो श्री के फैन होने की बात कह रहा है।'

My dear #SreeFam,came to know about the Acid attack news yesterday.We want to tell you all that Me and Sree are very sure that no one from #SreeFam can ever write such a thing & we believe You all. It could be any one portraying as Sreefam.

— Bhuvneshwari Sreesanth (@Bhuvneshwarisr1) January 7, 2019

भुवनेश्वरी ने इसके बाद एक और ट्वीट किया और लिखा, 'कई तरह के भद्दे ट्वीट्स भी किए गए हैं हम इन्हें रोक तो नहीं सकते। कुछ लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कुछ लोगों को इंटरव्यू देने के लिए मना कर दिया है। हम लोगों को श्री के फैंस पर पूरा भरोसा है।'

दीपिका की जीत से श्रीसंत के फैन्स काफी निराश थे। श्रीसंत के फैन्स का कहना था कि जीत श्रीसंत की ही होनी चाहिए थी, लेकिन श्रीसंत को इससे कोई दिक्कत नहीं है वो दीपिका की जीत से खुश हैं।

बिग बॉस के फिनाले के बाद श्रीसंत से जब पूछा गया था कि वो दीपिका की जीत से क्या खुश हैं? क्योंकि उनके फैन्स इस फैसले से खुश नहीं हैं। तो श्रीसंत ने कहा, 'देखिए हर कोई इस शो में डिजर्विंग था लेकिन दीपिका ने शायद इस खेल को अच्छे से खेला है।'

इसके बाद श्रीसंत से पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि दीपिका कलर्स का चेहरा हैं तो कहीं इसी वजह से ये जीत उनके नाम हुई है तो इस सवाल पर श्रीसंत बिना कुछ कहे सिर्फ स्माइल करते रहे।