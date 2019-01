लिप सर्जरी से बिगड़ी सारा की सूरत तो फैंस ने किए ऐसे कमेंट, PHOTO वायरल

टीवी के पॉपुलर शो 'सपना बाबुल का-बिदाई' से पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस सारा खान पिछले काफी दिनों से अपने हॉट अंदाज की वजह से चर्चा में हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी बिकिनी फोटोज और ग्लैमरस लुक काफी सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस वक्त वो किसी और वजह से चर्चा में हैं और साथ ही ट्रोल भी हो रही हैं। दरअसल, सारा ने हाल ही में अपनी एक फोटो शेयर की, जिसके साथ उन्होंने अपने नए एलबम के बारे में भी बताया। लेकिन, लोगों ने गाने से ज्यादा ध्यान उनके चेहरे पर दिया। क्योंकि, उनका चेहरा काफी अलग लग रहा था। जिसकी वजह थे उनके लिप्स।

लिप सर्जरी से बिगड़ा चेहरा, फैंस ने किया ट्रोल...

इन तस्वीरों में सारा को पहचानना भी मुश्किल लग रहा हैं। उनकी जिस खूबसूरती पर उनके फैन्स मर मिटते थे उनकी वो सुंदरता उनके चेहरे से गायब थी। उनको देख कर लगता है कि उन्होंने अपने लिप की सर्जरी की हो। उनके लिप तस्वीरों में सूजे हुए दिखाई दिए हैं। वैसे ये खबरें भी आ रही हैं कि , सारा खान ने अपने लिप सर्जरी करवा ली है। इसके बाद उनका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया है। सारा खान की यह तस्वीर देख उनके फैन्स भी हक्के-बक्के रह गए है और उनको सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं। हर कोई सारा का ये नया रूप देखकर हैरान हैं। पढ़ें फैंस के कमेंट्स...

soumitapaul94

fail fail fail....lip job..lol.....nt for u

baiti_jannati_purple

Are U oke @ssarakhan ??? I think youre lips not oke...what happened with youre

lips Saru ??

only_status007

chee chee kitna bura face hai

gaurav_verma_g

Plastic surgery gone wrong.. Haaa haaaa. Looking like a pig @ssarakhan

2805_twin

Omg ye Kya Kar Diya aapne ???? Pehle aap bahot achchi dikhti thi

alisharana0008

Bkvasssssss hai tuu pure wali

alisharana0008

Dayan....

the_umair__khan

Konse planet se h

bhatt5617

Eeeeeiiiiiiuuuuu

knaqviz83

kisne punch kia lips pr @ssarakhan

adil_javayd

Khuda ki bnai hwi chez ko bigar dia...Allah hidayat de

shrivastav5784

Very bad sara

_priyanka27

Eewww...yuuckk.. chhiiieeeee......

shumi.kar333

O God.... M speechless now... U hv destroyed ur natural beauty



muskan__maheshwari

@ankur.verma5555 BOTOX gone wrong

sajalalyofficail

Bilkul bi eyes pyari ni hai sara fake lashes ka kamal hai

eys_eys777

Eskiden daha cok guzeldin.simdi gitgide cirkinlesiyosun o dudaklarin hali ne

oyle bence ayni karede resim cekmeyi brak olmuyo

kholasyed5

Why u done this?? U looking horrible serioussly

gaurav_verma_g

Plastic doll

ishant_goni

Ye kyaaa huaaa tum ko..?!

rforramsha

BWAHAHAHHAHAHAHAHAHAHA l😂 what the hell on your face!

ankita_rao_56

Ur lips @rakhisawant2511 she’s looking like ur surgery fail sister

sonalitekaam__01

duck face

mdmohsin007

Esi sakal wali biwi se uper wala bachaye. Ek dm bhayanak

shimaraza

Thuu thuuuu thuuuuu

parwez_sid

Aaaathu..!!

ab to hume such me parda krna padega..

azaanimran10

Achi hasi lanat par ge hai mun par

malikyedda

@ssarakhan plastic surgery lips ki krwai?

faazijaani

Yuck shakal pe lanat nazar aa rahi hai

amishasharma08

Looking like @sofiyahayat

munawar.pasha.79

Sara after your lips surgery,its looking like Pig's lips...

nafees.ahmed11

Having surgery for lip will become stupid @ssarakhan

बता दें, सारा खान अक्‍सर अपनी अजीबो गरीब हरकतों के कारण ट्रोल होती रहती है। कुछ समय पहले उन्होंने सेमी न्‍यूड हो गई थी, इसके बाद सोशल मीडिया पर वो अपने फैंस के निशाने पर आ गई थी। अपने इस नए लुक से भी वो अपने फैंस को सरप्राइज देना चाहती थीं लेकिन उन्होंने जो सोचा उसका उल्टा हो गया।