VIDEO: गोवा में 'Bigg Boss 12' की धमाकेदार लॉन्चिंग, शर्टलेस होकर पहुंचे सलमान खान

आखिरकार लंबे इंतजार के बाद छोटे परदे का रियलिटी शो वापस लौटने के लिए तैयार है। 4 जून को मुंबई में इस शो का लॉन्चिंग इवेंट हुआ। जहां सलमान खान शर्टलेस होकर धमाकेदार अंदाज में पहुंचे। उन्होंने यहां बोट पर एंट्री की। सलमान का ये अंदाज देखकर लोग तो जैसे पागल ही हो गए। पहले तो सलमान ने यहां अपना फेमस तौलिया डांस किया। फिर प्रेस वालों के सवालों के जवाब भी दिए।

And the bigg awaited moment of the day! @BeingSalmanKhan making a grand entrance and how, for the #BiggBoss12 press conference in Goa. pic.twitter.com/R8FBLHMYzj