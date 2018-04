Naagin-3: टीवी के अकबर बने 'नागराज', PHOTO देख फैंस ने किए ऐसे कमेंट

एकता कपूर के अपकमिंग सुपरनैचुरल शो 'नागिन-3' के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। हाल ही में शो में नागराज का किरदार निभा रहे रजत टोकस का फर्स्ट लुक सामने आया है। जिसमें वो बेहद हैंडसम और डेशिंग लग रहे हैं। रजत का ये अवतार देखकर फैंस तो जैसे पागल ही हो गए हैं। तभी तो सोशल मीडिया पर उनके लुक की जमकर तारीफ हो रही है।

क्या है नए लुक में खास...

'नागिन-3' के लिए रजत टोकस ने अपना पूरा हुलिया बदल लिया है। एब्स और टोन्ड मसल्स में उन्हें देखना किसी ट्रीट से कम नहीं। फ्रेंच-कट दाढ़ी और नई हेयरस्टाइल से उन्होंने अपना लुक और भी स्टाइलिश बना लिया है। इस मेकओवर के बाद पहली नजर में उन्हें पहचानना भी मुश्किल है। इस किरदार के लिए उन्होंने अपना वजन भी बढ़ाया है।

Vaah Vaah, & Vaah my Lord, You're looking like a gladiator, Give Rajat Tokas a place to stand on this earth and HE WILL MOVE THE EARTH...

Thank You so very much for sharing this pic Sir, I'm soooooooooooo happy, looking like the greatest combatant...