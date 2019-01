जसलीन ने शेयर की अनूप जलोटा के साथ सेल्फी, फैंस ने कर दिया TROLL

बिग बॉस 12 में अनूप जलोटा और जसलीन मथारू (Anup Jalota-Jasleen Matharu) ने कपल बनकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। दोनों के एज डिफरेंट और प्यार को लेकर काफी बातें हुईं। जिससे दोनों को खूब सुर्खियां भी मिली। लेकिन शो में रहते-रहते ही दोनों के बीच दूरियां आ गईं। आखिरकार अनूप जलोटा ने शो से बाहर होते ही ये खुलासा कर दिया कि उनके और जसलीन के बीच कुछ नहीं हैं और ये सब शो के मेकर्स ने जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए किया था। जब शो के अंदर जसलीन को ये पता चला तो वो गुस्से से आगबबूला हो गईं और अनूप पर काफी गुस्सा हुईं। बहरहाल, ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं क्योंकि अब बिग बॉस खत्म हो चुका है और अनूप-जसलीन के रिश्ते पहले की तरह नॉर्मल हो चुके हैं। जिसका सबूत है ये फोटो।

जसलीन ने शेयर की अनूप के साथ फोटो...

जी हां, बीते रोज ही जसलीन ने अनूप के साथ एक फोटो शेयर की है। जिसके साथ उन्होंने लिखा-Musical Moments... ये फोटो बिग बॉस 12 के कंटेस्टेंट के गेट टू गेदर की है। जहां अनूप-जसलीन के अलावा श्रीसंत, उनकी पत्नी और बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे भी नजर आईं। लेकिन अनूप-जसलीन की फोटो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। क्योंकि, सभी को लग रहा था कि अब ये एक-दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। वैसे इस फोटो पर दोनों के फैंस भी काफी कमेंट कर रहे हैं।

कोई हुआ गुस्सा तो किसी ने खींची टांग...

अनूप-जसलीन की ये फोटो कुछ ही देर में वायरल हो गई। जिसके बाद फैंस ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ इनका मजाक उड़ा रहे थे तो कुछ इन पर गुस्सा हो रहे थे। वहीं, कुछ फैंस तो आपस में ही उलझ पड़े। बहरहाल, इनमे से कुछ कमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं।

samarth_bajpai Bajan ki image Ab RM per uter chuke

sujeet.jha.311 Kitna prank karoge. Jassu

reshma.meghoe Fake Fake jasleen budha ik saath

za.6343 Buddha mar jayga chorde isko

akas5 Fake nautanki rasleen

op.agrawal Shishya Guru Adbhud Jodi, most will remember for long time.. Most beautiful

pair rarely come across !

vikas.marwah @jalotaanup aapki Bhakti ki awaaz Kahan gayi

happyme2624

Awee my fav musical Jodi in BB12.. #JasLota @jalotaanup @jasleenmatharu ... loved you both and will always do!! We had a Jaslota Appreciation thread in BB forum in India-Forums.. highest number of threads created.. such was the craze! Best wishes!!

vishwajeet7390

Wow so Lovely