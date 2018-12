India’s Got Talent 8: जावेद खान बने विनर, विनिंग प्राइस से पूरा करेंगे मां-बाप का ये सपना 

पॉपुलर टीवी रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' (India's Got Talent 8) के आठवें सीजन के विनर बने मुंबई के जादूगर जावेद खान। जिन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर ना सिर्फ जजेस का बल्कि दर्शकों का दिल भी अपने जादू से जीत लिया। जावेद खान को जीत की ट्रॉफी के साथ प्राइज के रूप में 25 लाख रुपये और एक मारूति एर्टिगा कार दी गई। इस ग्रैंड फिनाले में जावेद खान का पूरा परिवार शामिल हुआ था जो उनके विनर बनने से काफी खुश नजर आए। जावेद ने विनर बनने के बाद ये ऐलान भी किया कि इनाम में मिले पैसो से वो अपने मां-बाप के लिए एक घर खरीदेंगे और उनके सपने को पूरा करेंगे। टीवी पर पर लगभग ढाई महीने तक चले पॉपुलर रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट का फिनाले शनिवार रात को हुआ।

राजस्थान के रहने वाले हैं जावेद...

जावेद खान मूल रूप से सिरोही, राजस्थान के रहने वाले हैं। लेकिन अब वो मुंबई में बस चुके हैं। जावेद यहां पर IT टेक्नीशियन का काम करते हैं। लेकिन वो जादू करने के शौकीन हैं और उन्होंने अपना ये हुनर इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर दिखाया।

Did you hear the crowd cheering for #JavedKhan? What a moment! We wish him all the luck and wishes for an amazingly bright future ahead. #IGT8Finale pic.twitter.com/MhFgbct2fs