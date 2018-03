कपिल के लिए बुरी खबर: दर्शको को पसंद नहीं आया नया शो, ऐसे निकाली भड़ास

शो में इस बार टीवी और मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस नेहा कपिल शर्मा का साथ देती नजर आईं। नेहा ने इसके पहले 'मे आई कम इन मैडम शो' में काफी लोकप्रियता हासिल की थी। नेहा को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि शो में ग्लैमर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नेहा का होना सिमोन चक्रवर्ती की कमी का एहसास करा रहा है। नेहा ब्लैक ऑफ सोल्डर ड्रेस में नजर आईं। उनकी एंट्री के साथ कपिल ने ये पंच मारा कि अब हम असली लड़कियों के साथ काम करेंगे। नेहा का काम शो में दर्शकों को गेम के रूल्स बताना और उसे ऑर्गेनाइज करना है।

@KapilSharmaK9 Stop dis game show and focus only in comedy and comedy ... #FamilyTimeWithKapilSharma — Meet Thakkar (@mirani_meet) March 25, 2018

Am I the only one who left the show in the middle?#FamilyTimeWithKapilSharma — Ramesh जिरो (@imramess) March 25, 2018

Really disappointed 🤔😕 where is the comedy!!! Huge disappointment @SonyTV @KapilSharmaK9 #FamilyTimeWithKapilSharma



Retweet if you agree — The Khabri (@TheKhbri) March 25, 2018

#FamilyTimeWithKapilSharma

Mr Kapil Sharma your new concept is boaring. Previous is best 1star out of 5. — Ratnesh Goit (@GoitRatnesh) March 25, 2018