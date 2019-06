दीपिका कक्कड़ ने कॉपी किया दीपिका पादुकोण का लुक, फोटो हुई Viral

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ आज कल 'कहां हम कहां तुम' में नजर आ रही हैं। इस सीरियल में वो सोनाक्षी का किरदार निभा रही हैं, जो एक टीवी एक्ट्रेस है और उनके अपोजिट करण वी ग्रोवर सीरियल में डॉक्टर का किरदार निभा रहे हैं। अब इसी शो से दीपिका का एक लुक सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

दरअसल, दीपिका का ये लुक दीपिका पादुकोण के एक लुक की तरह लग रहा है। दीपिका कक्कड़ की साड़ी बिल्कुल दीपिका पादुकोण जैसी लग रही है। दोनों के लुक में फर्क सिर्फ मेकअप का था। जहां दीपिका पादुकोण ने अपने आउटफिट के साथ लाइट मेकअप किया था वहीं दीपिका कक्कड़ ने ब्राइट मेकअप के साथ मैचिंग लिपस्टिक लगाई है।

बता दें कि इस सीरियल का एक सीन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो के कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। देखें वीडियो-

