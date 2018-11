दीपिका-रणवीर की शादी पर कपिल शर्मा ने किया ऐसा ट्वीट, फैन्स बोले आपका तो दिल टूट गया

बुधवार को दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की कोंकणी रीति रिवाज से शादी हो गई है। दोनों की शादी को लेकर फैन्स में काफी एक्साइटमेंट थी और जैसे ही ये खबर आई कि दोनों की शादी हो गई है, वैसे ही सभी ने दोनों को बधाई देना शुरू कर दिया। बॉलीवुड स्टार्स ने भी इस कपल को बहुत प्यारी बधाइयां दी। कॉमेडी स्टार कपिल शर्मा ने भी दोनों को बधाई देते हुए लिखा, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को शादी के लिए दिल से बधाई। ये दोनों इस वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत कपल हैं। भगवान आपको सारी खुशियां और प्यार दे। आप दोनों को बहुत प्यार।

Heartiest congratulations dearest @RanveerOfficial n @deepikapadukone on ur wedding. The most beautiful couple of this world. May god bless u with all the happiness n love. Love u both 😘😘😘😘😘 #RanveerWedsDeepika pic.twitter.com/wU6HRQbvu6 — KAPIL (@KapilSharmaK9) November 14, 2018

कपिल के इस ट्वीट पर फैन्स काफी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। कोई कह रहा है आपका दिल टूट गया तो किसी का कहना है कि कपिल को चन्ना मेरेया गाना गाना चाहिए।

Bhai shadi me nahi to jab show me deepika aaye tab "channa mereya" ga dena plz — rajvi shah (@rajvish04566585) November 14, 2018

Dil pe patthar rakh k apne tweet kar Diya😜 apke deepu ne ranveer k sath vhyaah kar Liya😂🙈 — Rutuja (@rutuja_13) November 14, 2018

Akhir kar @KapilSharmaK9 ki crush ki shadi ho gayi 😉 — @AASHISH_SONI (@aashish91303000) November 14, 2018

Kay bat hi sar ap ke pasand ab kisi aor ke hogai — Raihan khan (@Mohamma72334113) November 14, 2018

बाकी स्टार्स ने भी दोनों को खूब बधाइयां दी हैं, पढ़ें सेलेब्स के ट्वीट्स:-

Wishing you guys a lifetime of togetherness, love and happiness @deepikapadukone & @ranveerofficial 🎊👩‍❤️‍👨🎊 May this be the best chapter of your life. Make the most of it. God bless! ✨ — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) November 14, 2018

Now thats a smashing jodi.. Heartiest congratulations to @RanveerOfficial and @deepikapadukone. Have a beautiful journey together and god bless ❤️ — Abhishek Kapoor (@Abhishekapoor) November 14, 2018

Happiest day of the happy days to come in your lives @deepikapadukone and @RanveerOfficial may your smiles light your lives all along the way. Bless 🙏🏽 — Kubbra Sait (@kubrasait) November 14, 2018

Many congrats to the newly weds @deepikapadukone and @RanveerOfficial wish u both loads of love, happiness and bliss always 🤗🤗 — siddharth malhotra (@sidpmalhotra) November 14, 2018

@deepikapadukone and @RanveerOfficial CONGRATULATIONS!!!!! Good wishes and prayers for a life together filled with love luck and happiness.......and lots of babies!!! — Ronit Bose Roy (@RonitBoseRoy) November 14, 2018

Huge congratulations @deepikapadukone and @RanveerOfficial !! Here’s to the blissful ever after of every step you walk together... 🤵🏻♥️👰🏻 — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) November 14, 2018

Such a stunning gorgeous and beautiful couple!!!! Nazar utar lo! @deepikapadukone and @RanveerOfficial !! Badhai ho !!! Love you both!!! Here’s to a lifetime of love and joy!❤️❤️❤️❤️❤️ — Karan Johar (@karanjohar) November 14, 2018

इन दोनों की शादी की तस्वीरें देखने के लिए फैन्स काफी बेताब हैं, लेकिन दोनों की हाई सिक्योरिटी की वजह से अभी तक शादी के किसी भी फंक्शन की कोई फोटो सामने नहीं आई है। हालांकि इसी बीच रणवीर की एक फोटो काफी वायरल हो रही है जिसमें वो शेरवानी पहने हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए यही कहा जा रहा है कि ये रणवीर की शादी के आउटफिट वाली फोटो है।

वैसे इस फोटो में रणवीर के चेहरे पर खुशी तो साफ दिख रही है, इसके साथ ही वो इस शेरवानी में काफी स्मार्ट लग रहे हैं।

खबरों की मानें तो रणवीर, दीपिका को लेने के लिए किसी कार या घोड़े पर सवार होकर नहीं गए हैं। बल्कि उन्होंने सी-प्लेन से बारात लेकर एंट्री की है। वहीं मेहमानों के लिए लग्जरी यॉट की व्यवस्था की गई थी। पूरे वेन्यू को वाटर लिली फूल से सजाया गया है। दोनों की शादी पहले कोंकणी रीति रिवाजों के साथ हुई अब गुरुवार को दोनों सिंधी रीति रिवाज से शादी करेंगे।