शिल्पा शिंदे ने ट्रोलिंग की वजह से छोड़ा ट्विटर, तो फैंस ने दिया ऐसा रिएक्शन

बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे फैंस की काफी चहेती रही हैं। लेकिन जब उन्होंने बिग बॉस 12 की विनर दीपिका कक्कड़ को ट्रोल किया और लगातार उनके खिलाफ निगेटिव कमेंट करने लगी तो उनके फैंस इस हरकत से नाराज हो गए और शिल्पा को ही ट्रोल करने लगे। जिसके बाद शिल्पा इतनी परेशान हो गईं कि उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया। शिल्पा ने जानकारी दी है कि ऐसा उन्होंने अपने फैंस के चलते किया है क्योंकि लोग उन्हें ट्रोल करते है और उनके फैंस इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाते है। इसी के साथ शिल्पा ने कहा है कि, 'ये सोशल मीडिया मेरे लिए बना ही नहीं है और इस वजह से ही मैंने ट्विटर अकाउंट को डिलीट करने का फैसला लिया।'

फैंस हुए दुखी, शिल्पा से की वापस लौटने की डिमांड...

शिल्पा के अकाउंट के डिलीट होने के बाद उनके फैंस काफी निराश हो गए है। उनके फैंस इस बात को लेकर परेशान है और ट्विट के जरिए अपना दुख व्यक्त करने में लगे हुए है। कोई कह रहा है कि वह शिल्पा को बहुत मिस करेगा तो वहीं कई लोग का कहना है कि उन्हें शिल्पा का बेसब्री से इंतजार है। कई ऐसे भी लोग है जो शिल्पा के इस फैसले को सही भी मान रहे है।

Good @ShindeShilpaS has deactivated her account , kuch log itne senseless hai , jo baar baar logo se democratic right pe question kr rhe hai

So pathetic

Unko ye nhi bolna chaiye , unko ye nhi likhna chaiye what the hell,

Who r u take others freedom of expression#ShilpaShinde — Ankita (@Ankita18266867) January 23, 2019

Open a twitter only because of #ShilpaShinde

Now there is no reason for having here.😔

Bye.



.

.

Come when shilpa come. — Devesh💥 (@Devesh02021350) January 23, 2019

@ShindeShilpaS You'll be missed. You should not have done this just because of some peasants. @ShindeAshutosh Please convey this message to Shilpa Mam that #Shilpians will forever love and stand by her no matter what! ❤ #ShilpaShinde #SreeFam pic.twitter.com/fzSwqHqJbe — RicoReck (@RicoReck) January 23, 2019

शिल्पा ने दिया ये बयान....

एक इंटरव्यू में शिल्पा शिंदे ने बताया है कि,‘सोशल मीडिया बहुत ही खरतनाक स्थान है। मेरे फैंस मुझे लेकर बहुत ही पजेसिव हैं, जब कोई मेरे बारे में कोई नकारात्मक बात कहता है या फिर मुझे ट्रोल करता है तो वो बेचैन हो उठते हैं। ऐसे समय में मुझे बहुत लोग मैसेज भी करते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि मुझे अपने विरोधियों से डर नहीं लगता है लेकिन मेरे फैंस को यह पसंद नहीं आता कि कोई मुझे गलत बात कहे। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया मेरे लिए नहीं है।’शिल्पा ने बात करते हुए यह भी कहा है कि वो अब दोबारा ट्विटर पर नहीं आएंगी।

बात की जाए शिल्पा की प्रोफेशनल लाइफ की तो आखिरी दफा उन्हें एक कॉमेडी शो में देखा गया था, जिसमें उनके साथ सुनील ग्रोवर भी नजर आए थे। सुनने में आ रहा है कि जल्द ही शिल्पा श्रीसंत और उनकी पत्नी भुवनेश्वरी के साथ एक शो में भी नजर आने वाली है।