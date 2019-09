बिग बॉस के फैन्स के लिए गुड न्यूज, इस दिन से शुरू होगा शो

टीवी का पॉपुलर शो बिग बॉस को लेकर फैन्स में काफी एक्साइटमेंट रहती है। इस सीजन को लेकर भी काफी समय से अपडेट्स सामने आ रहे थे, लेकिन शो के ऑनएयर होने वाली डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब इसकी डेट की भी जानकारी आ गई है। कलर्स ने अपने ट्विटर पर शो के ऑनएयर की डेट की जानकारी दी है। बता दें कि बिग बॉस 13 29 सितंबर से रात 9 बजे से शुरू होने वाला है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार बिग बॉस में सिर्फ सेलेब्स ही कंटेस्टेंट बनकर हिस्सा लेंगे। बता दें कि इससे पहले के कुछ सीजन्स में कॉमन लोग भी सेलेब्स के साथ शो में हिस्सा लेते थे। खबरों के मुताबिक इस बार शो में विजेंदर सिंह, देवोलीना भट्टाचार्जी, राजपाल यादव, दयानन्द शेट्टी, सिद्धार्थ शुक्ल, मेघना मलिक और आरती सिंह शो में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि, इस बारे में कोई ऑफिशयल अनाउंसमेंट नहीं हुई है।

कलर्स ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें सलमान कुकिंग करते नजर आ रहे हैं और कहते हैं, इस बार जब सटके हुए सितारे परोसेंगे मैड मनोरंजन...तो सब करना पड़ेगा दन दना दन दन...क्योंकि 4 हफ्तों में आएगी फिनाले की बारी, लेकिन सीजन का स्वाद फिर भी रहेगा जनहित में जारी। हम पका रहे हैं खिचड़ी और ये सितारे फैलाएंगे रायता।

